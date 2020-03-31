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自由廣場》（北社評論）以Taiwan面對國際

2020-03-31 05:30
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◎ 劉繼蔚

這波武漢肺炎的疫情中，我們可以看到，國際社會因為長期「一個中國」政策，在初期仍然罔顧台灣衛生醫療網與中國完全不相隸屬、互相沒有關聯的現實。一方面假裝台灣是中國的一部分，另一方面實質放任台灣社會成為國際衛生醫療網路的孤兒。

防疫過程中，台灣一度被中國所拖累，被當作疫區的一部分而受到外國如義大利等國旅遊禁令的限制。其後，中國為了宣告抗疫成功，在台灣仍有因國人回國，產生境外移入確診案例，「勇敢」「切割台灣」宣告新增零確診！由此可知，即使是中國，「一個中國」作為中國統一戰線的話術，視狀況也是「可割可棄」；對台灣則是「生雞蛋無，放雞屎有」的毒藥。台灣應該在各種國際交流中，效法中國用於切割台灣的勇氣，避免自我命名中，足以混淆台灣主體性的用語。

「台灣中國，一邊一國」不是一個獨立的口號，而是現實的描述。以Taiwan面對國際，仍非台灣獨立的象徵，僅只是重申台灣不受中國統轄的事實。中文國號的變更固然涉及憲法的修正，但不代表台灣只能用唯一一種英文稱呼。在我國外交活動中，本就可以凸顯「台灣」作為外文文件自我稱呼的原則，並儘量避免與中國近似的符碼，以確保國際社會清楚認識台灣與中國互不隸屬統治的政治現實，是不涉及憲法修正及兩岸現狀變更的務實作法。例如，我國參與國際體育活動、參與ＷＴＯ，使用的名稱即不是ＲＯＣ。這些，都是行政文書外文版的翻譯技術細節，以及外交活動的務實方法，而不涉及憲法文本的修正。

台灣積極配合國際社會，作為國際社會優秀成員的表現，在這波疫情發展至今，可謂有目共睹，不容中國收割。而中國罔顧作為國際社會成員的義務，乃至於各種惡劣的人權紀錄，飽受國際社會譴責詬病。請台灣政府把握這次難逢良機，也善用各種可能，向國際社會澄清台灣的主權獨立地位，切割與中國的關係。

（作者為台灣北社理事，現職為律師）

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