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自由廣場》重罰、坐牢 抗疫下半場別手軟

2020-03-30 05:30
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◎ 邱世長

新加坡因為新冠肺炎（武漢肺炎）疫情加劇，因應措施是「興利」與「防疫」雙管齊下。個人認為有值得台灣參考的地方。

在興利方面，推出追加預算逾新幣四百八十億元（約新台幣一兆元）額外援助，協助企業、勞工與家庭渡難關，甚至總統、國會正副議長與部會首長均減薪三個月，讓民眾感受到官員「苦民所苦」，不敢有怨言。

至於防疫，對不遵守居家通告禁令、保持一公尺安全距離的民眾，處以最高新幣一萬元（約新台幣二十萬元）罰款、「坐牢六個月」，甚至是兩者兼施處分，以達到嚇阻效果。

台灣呢？我們不到一個月的時間，已經從五十例左右暴升到（二十八日）二八三例，令人毛骨悚然。面對第二波疫情，確診人數暴增，筆者認為政府必須再次推出重罰手段，防止居家檢疫與隔離者趴趴走、傳播病毒。甚至參考新加坡處以坐牢刑罰，而非只是罰錢了事，方能有效杜絕疫情！

台灣在第一波疫情表現甚佳，例如開發出「口罩地圖查詢」網站、以健保卡追蹤旅遊史、徹底的邊境管控等，這些政策被英國「電訊報」讚譽台灣奠定了因應流行疾病的黃金標準；法國的前衛生及外交部長杜斯特布拉吉就在電視節目中以台灣為例，稱讚台灣防疫措施的危機處理成功。上半場好球，需要下半場繼續努力確保戰果。大家加油！

（作者為教師，新北市民）

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