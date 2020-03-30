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自由廣場》《北農風雲》有感

2020-03-30 05:30
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◎ 黃文吉

喧嚷一時的北農事件，隨著九合一選舉民進黨敗選、吳音寧去職，才告一段落。然而一個不是那麼起眼的北農總經理職位，怎麼捲起那麼大的風浪？如今風消雲散，北農總經理是誰又有幾個人知道呢？

詩人吳晟近日出版《北農風雲─滿城盡是政治秀》，當時只因他是吳音寧的父親，曾表明支持年金改革的立場，讓他也陷入風暴之中，對他造成了相當程度的創傷。詩人在痛定思痛之後，奮力整理資料，將事件始末一五一十的呈現出來。個人詳加閱讀，覺得有幾方面值得大家省思。

首先是台北市政府，尤其柯市長，既然接受農委會推薦而任命吳音寧擔任北農總經理，但整個事件過程看不到他的擔當，不只是推諉塞責、隔岸觀火，甚而落井下石，這是一個首長應有的態度嗎？

其次是議會，議員監督市政天經地義，但將質詢的錄影帶內容剪接、放大，斷章取義而將人標籤化，恰當嗎？甚至以不實的訊息攻訐，如殘菜助選、吃魚翅宴、送洋酒給民進黨等等，雖然事後證明根本不是這麼一回事，但躲在保護傘下亂丟爛泥巴的議員有給社會交代嗎？

接著是傳播媒體，這個事件經過一些特定立場的媒體大肆渲染，推波助瀾，距離真相越來越遠，這樣的媒體刻意蒙蔽群眾的眼睛，是我們所需要的嗎？

在口耳相傳的古代，只要三人就可成虎，如今網路發達，動輒千人、萬人，甚至幾十萬、百萬人的聲量，如何保持內心清明、冷靜判斷？

北農事件這齣政治秀雖已落幕，卻留下很多值得我們深思的地方。

（作者為彰化師範大學退休教授）

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