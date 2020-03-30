自由廣場》這所大學還在戒嚴？

◎ 戴伯芬

日前赴南部某大學參與野百合三十週年紀念活動演講，意外地在週末下午出現不少學生，開講前主辦的學生會偷偷地告訴我，本來學務處不願核准此次演講，還派了一位同仁過來監聽。我看了一下教室，果然有位年長者突兀地坐在年輕學子之間，一度以為自己回到了三十年前校園課堂，教師一進教室即東張西望，檢視是否有可疑人士，表明課堂上不准錄音，擔心課堂言論成為呈堂證據。

一九八七年，國民政府宣布解嚴、解除報禁和黨禁，民主改革的聲浪更加高漲。一九九○年第八任中華民國總統改選，遷臺四十年的國民大會通過「臨時條款修正案」，將增額代表任期延長為九年，引發眾怒。三月十六日，九名臺大學生到中正紀念堂前靜坐抗議，揭開了野百合學運序幕。學生提出「解散國民大會」、「廢除臨時條款」、「召開國是會議」、「政經改革時間表」等四大訴求，來自全臺各地聲援的學生人數越來越多，從白天到黑夜，從天晴到陰雨，廣場數千人形成一種共赴國難的革命意識。為期一週，促成李登輝總統召開國是會議，完成改革的最後一哩路。

然而，民主春天真的來了嗎？今日臺灣校園威權主義仍舊，商品化價值盛行。國立大學校務基金淪為大學不受監管的香油錢，私立學校則成為家族企業或董事會禁臠。校園內學生會組織受到校方干預與控制，學生出版、言論自由仍受到校方規範與壓制。

教師處境更加艱辛，校園在評鑑制度的治理下成為追求KPI、爭取大學排名的一言堂。一般教師致力於論文八股寫作或產學合作賺錢，失去公共參與的熱情與理想；少數持異議的教師不僅受到打壓，三不五時蒙管理階層召見。年輕教師以專案或兼任聘任，失去同工同酬的勞動人權，遑論參與各級校務會議、表達意見。

野百合三十年了，對於大多數野百合參與者而言，日子還是照舊，但已形成一九九○世代的集體記憶，如果我們對於政治民主有不同的見解，對於社會不平等有新的價值，甚至對於子女教育態度更開放，都要歸於廣場靜坐時集體見證的民主花蕊。臺灣的校園民主化之路依然遙遠，長路漫漫，需要年輕世代接棒薪傳。

（作者為輔仁大學社會系教授）

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