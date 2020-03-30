自由共和國》王美琇／客廳裡的大象，也有中國病毒

王美琇／自由作家

錯誤被遺忘，不代表它不存在。錯誤會繼續啃蝕這個國家，直到它國不成國。

中國病毒肆虐全世界，台灣也人心惶惶。從SARS到武漢肺炎，已經讓台灣人徹徹底底覺悟：台灣和中國是完全不同的兩個國家；而且，如果台灣繼續和中國勾勾纏、糾纏不清，台灣的命運就會一直被中國嚴重影響。

這樣的常識認知，已經逐漸變成我們的日常。然而根據這樣的日常，卻在我們的國家裡不斷看見諸多「不正常」存在，只是大家都裝作沒看見或視而不見。舉一個最近國會發生的例子，足以說明這種荒誕現象。

基進黨新科立委陳柏惟在立院質詢退輔會主委馮世寬：「請問你認為中國是本國、外國或敵國？」馮世寬一時語塞，答不出來。馮世寬是前國防部長，前國防部長無法回答這個問題，請問這個國家是出了什麼問題？

「中國是本國、外國或敵國？」這個簡單的問題，台灣人民都很清楚答案，但恐怕一大票政府官員都會支支吾吾。問題出在哪裡？問題就出在這部中華民國憲法。換句話說，中國病毒不僅肆虐全世界，「中國病毒」也已經藏在我們憲法裡七十年了。然而，沒有任何政黨或政治人物願意好好去面對問題、解決這個不斷貽誤台灣的病毒，就像對客廳裡的大象視而不見。

為什麼說「中國病毒」藏在大象（憲法）裡？我不是憲法專家，只是用「常識」來檢視長久以來一直藏在憲法裡的「中國病毒」；然後想問大家：我們是否還要讓中華民國憲法繼續扭曲社會，影響國民的國家認同和身分認同？甚至還讓政府高官回答不出「中國是我國或外國？」我們到底還要視而不見到幾時？

以下指出憲法裡的「中國病毒」給大家參考：

一、依照目前憲法，我國領土包括中國和蒙古：為了維繫中華民國「代表中國」的法統假象，這部憲法始終堅持「大中國規格」：所謂「我國」領土範圍仍維持「固有之疆域」規定，不但涵蓋現今的中華人民共和國，甚至連具有聯合國會員身分的蒙古國，也在這部憲法主權行使範圍之內。弔詭的是，做為中華民國實際有效治理的台灣及所屬島嶼，卻不包括在中華民國憲法的「固有疆域」內。

二、憲法違背人民常識，人民常識違憲：多次民調顯示，八成以上的台灣人民認為台灣和中國是兩個不同的國家，這是人民的「常識」。但依據這部中華民國憲法，中國是我國的領土，不是「另一個國家」。於是我們就在憲法增修條文裡將中國領土稱之為「大陸地區」，台灣則為「自由地區」，台灣和中國就變成了「兩岸關係」，不是「兩國關係」。因此就形成「憲法違背人民常識，而人民常識違憲」這種舉世罕見的荒誕狀況。

三、這部憲法是「一個中國憲法」，國家目標為終極統一：即便為了因應台灣自由化與民主化的情勢發展，這部憲法自一九九一年起歷經七次修憲，公布了「中華民國憲法增修條文」，然而其前言仍明載「為因應國家統一前之需要」等文字，顯示這部憲法本質就是追求終極統一的「一個中國憲法」。

四、國民大會的屍體還躺在憲法裡：這部憲法序言說：「中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教…制定本憲法，頒行全國，矢志咸遵。」第三章共十條，全在講國民大會。

先不說國民大會本為共產國家的制度，請問國民大會不是已經於二○○五年終止運作了嗎？為什麼它的屍體還躺在憲法裡？制定該憲法時所謂的「全體國民」有包括台灣人民嗎？當然沒有。什麼又是「依據孫中山先生創立中華民國的遺教」？台灣人民聽過嗎？知道嗎？

五、三民主義的陰魂依然盤據憲法：這部憲法第一章總綱第一條：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」請問為什麼一定要「基於三民主義」？立法委員們有誰還在談三民主義嗎？如果不信仰三民主義，人民信仰民主、自由、人權、法治，可以嗎？本憲法第二章也提到人民享有言論、集會結社等自由。請問若人民集會結社反對三民主義，這算是人民的集會自由或違憲？憲法內充斥著邏輯和價值錯亂，如何做為國家治理的根本大法？

我僅羅列五點憲法謬誤，其實還有很多。簡言之，這部中華民國憲法最大的荒謬性，就是讓台灣和中國的關係糾纏不清。那為什麼不去修改呢？最主要的緣由，就是中國國民黨遷佔統治台灣近一甲子以來，一直將中華民國憲法當作「代表中國」的法統依據，始終不願放棄「統一中國」的痴人之夢；而民進黨，現在也寄居在中華民國憲政體制裡，繼續享受執政的樂趣。然後，這部荒誕的憲法就像客廳裡的大象，大家都選擇對它視而不見。

再說一次，錯誤被遺忘，不代表它不存在。如果台灣和中國繼續勾勾纏，我們的國家命運就會一直被中國嚴重影響。中國武漢病毒就是實例。

有人說：那就趕快來修憲吧！目前的修憲門檻已經高到讓修憲幾乎不可能，更重要的是，這部中華民國憲法就像是一棟違章建築，討論修憲就像在違章建築內討論是否要換窗簾、換地毯或者換沙發，終究還是住在違章建築裡，而且「中國病毒」還寄宿在裡面。

所以，如果要徹底擺脫「中國病毒」的糾纏，第一步，就是不要再修憲了！應該好好思考制定一部符合台灣政治現實的「新憲法」，然後，依此新憲法逐步凝聚健全的國家意識和國民意識，讓台灣成為一個正常的憲政民主國家，重新站上世界舞台發光發熱。

客廳裡的大象也有中國病毒？這不是寓言，這是事實。面對它、解決它吧！

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