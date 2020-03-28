自由廣場》從《動盪》看武漢病毒

◎ 吳海瑞

武漢病毒橫掃全球之際，讀到賈德．戴蒙去年的新作《動盪：國家如何化解危局、成功轉型？》（UPHEAVAL：Turning Points for Nations in Crisis），若干聯想與感觸。

置身危機中的個人可能因為度過危機而獲得自信；國家也是如此。從美中貿易戰到武漢病毒，台灣第一時間都被國際視為衝擊、受害將最重，而最終都讓人跌破眼鏡。台灣經濟實力、行政效率、藍綠過去累積的社會資本，加上一定素質的人民（雖然也有害群之馬），在這段期間展現了彈性、團結與包容，正在重塑台灣／國家的認同與價值。

在中國，民主懷疑論者仍然輕易在武肺中找到亮點。獨裁政治能夠快速決定和有效執行，大規模強制封城的「中國特色抗疫」，看似成功控制疫情，被挺中的世衛組織聲稱值得各國學習。這是集權的相對優勢？不！正因為獨裁，才有李文亮醫師被當局訓誡、媒體公開譴責的事件；逼專業退位，導致病毒急速擴散，荼害更多生靈。滅火效率好棒棒的手，不也是煽動星火燎原的手？

病毒正名、源頭美國說、救世主角色、低貶台灣抗疫成果等，都是洗腦與統戰的實踐，無關抗疫，最典型的是新華社，大讚中國人民團結保護世界，試圖讓民族自信再次加分；但國際上，國家形象受損，負評延伸到實質面如產業鏈的配置調整，只是程度大小、時間問題。

《動盪》末章「世界將面臨什麼樣的未來？」列出四組可能會對全球造成破壞的問題，如核武、氣候變遷等，文中提到新出現的傳染病，但未將其入列。作者認為，新興疾病是被旅人由偏遠貧窮、流行疾病而且公共衛生措施不足的國家，散布到富裕國家；是全球化的無意結果。他樂觀認為，聯合國和其他國際機構可以促進全球化危機問題的解決。

賈德．戴蒙新作如果再晚幾個月出版，上述偏遠的貧窮國家勢必因中國而重新改寫；而國際上對世衛的冷嘲熱諷，如瑞士主流大報《時報》指出，台灣是第一個針對武漢肺炎採取措施和發出警報的國家，但由於遭到北京和聯合國排擠，當時沒人理會，這證明了如果沒有世衛組織，全球更能擺脫疫情肆虐。不知他會如何評論？

武肺疫情衝擊，是二戰以來世界面臨的最艱難挑戰。當我們遇到史上首次可能致命的全球性問題時，美國、日本是最有望成功因應的，作者的觀察等著被證實；危機也勢必讓這兩國重新檢討自己的不足之處（不只是公衛體系）。而台灣讓國際看到也被自己忽視的實力，從而形塑了自信與認同，在這個基礎上，可望建構更美好的未來。

（作者為專業經理人）

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