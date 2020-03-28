自由廣場》呼吸器引爆的醫倫困境

◎ 戴正德

美國一千四百位醫學倫理學者與醫界領袖，在三月二十一日共同簽署上書美國國會及白宮，要求正視武漢肺炎所可能帶來的倫理困境。主因疫情氾濫，迫使西班牙與義大利的醫師在醫療資源的缺乏下，不得不扮演了上帝的角色，去決定誰生誰死，引爆醫界關注與爭議。

據報導，西班牙與義大利的醫師曾從六十歲以上的病人身上剝取了維持生命的呼吸器，轉由年輕的病人使用。這是嚴重違反醫學倫理的作法。雖然是醫療資源短缺下不得不的妥協，讓比較有存活機會的病人得有救命的機器，但這些學者與醫界領袖要求美國政府，要加速生產製造呼吸器以及其他醫療必要裝備，來預防類似情況發生。並呼籲對於武漢肺炎病人的醫療及照顧費用應承諾支付、給與病人病假、建立明確可信賴的醫療政策等。

我們台灣在武漢肺炎的防疫、抗疫上，到目前為止做得令人稱讚，我們感激政府的用心。但台灣是不是會出現社區感染，還是個未知數。無論如何，我們應該未雨綢繆，在疫情大爆發之前，把我們所需要的相關醫療器材準備充足。我們有效率的克服了口罩短欠的挑戰，現在應積極面對其他可能出現的難題。

美國醫學倫理學者及醫界領袖在呼籲中強調，沒有一個人的生命比另外一個人的生命更貴重，正如中國醫學倫理之父唐朝孫思邈所說，「人命至重，有貴千金，一方濟之，德逾於此。」每一個人的生命都很貴重，也都有活下去的權利。醫生所看到的應是一個病人，沒有富人窮人之別，沒有白人黑人之分，也不應有年輕年長之異。對知識高低、貧富貴賤、性別膚色等差別，都不是醫者所應考慮的因素。

在西班牙及義大利所發生的武漢肺炎疫情悲劇，不應該在世界上任何一個地方發生。或許某些極權國家可能用這種功利主義的思維，做為因應疫情最壞狀況的判斷標準，決定某些人的生死。但由衷盼望台灣政府能夠進一步超前部署，做好必要的準備，維護人性的尊嚴，確循倫理指引，保障每個人都享有醫治的機會與權利。

（作者為中山醫學大學講座教授）

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