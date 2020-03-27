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自由評論網 > 投書

自由廣場》給居家檢疫學生補考 符合公義

2020-03-27 05:30
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◎ 蔡志鏗

拜讀貴版劉芳秀老師投書「三大升學考分兩次辦，不妥」，筆者有不同看法。

首先，居家檢疫無法參與第一次考試的學生，不是因為個人因素缺考，而是為了配合國家社會整體防疫的考量而做出的犧牲，豈可因此就剝奪了他們人生中極為重要的升學考試？

其次，反對者最大的理由是「有違公平性」，但仔細看完教育部的規劃內容，第二次補考的對象，只限居家檢疫的考生，對象肯定不多，而且試卷採用信度、效度相同的Ａ、Ｂ兩種試卷，最後錄取名額採取外加增額分發錄取辦理，對於參加第一次考試考生的權益完全沒有影響，實在看不出有何「不妥」之處？

最後，考試當然要講求公平性，但是教育更要教學生公義，而且公義比公平更為重要，何謂公義？例如特殊考生可以延長作答時間、可以有專人報讀、可以在有冷氣而且單獨的考場作答，這就是基於社會公義給予的特殊安排，給予居家檢疫的考生補考的機會，也是類似的特殊安排，不能以公平性論斷其不是。

試想：如果教育部堅持不給居家檢疫考生第二次補考機會，考生和社會各界的反彈聲浪，難道不會更強大嗎？筆者認為「一個都不能犧牲」，只要有一個考生需要，教育部就要規劃二次補考機會，因為這才是真正辦教育人應該做的事，而不是官僚體系敷衍應付了事。

過去國中基測原本就辦理兩次，升大學考試也有學測和指考，這次教育部提前因應新冠肺炎，規劃給予居家檢疫考生第二次補考機會，是正確的決定！

（作者為退休小學校長，台北市民）

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