自由廣場》國中教育會考要有延期的準備

◎ 林志翰

二○○三年ＳＡＲＳ襲台時，教育部在五月初即宣佈延後三個星期到六月二十一、二十二日舉行第一次基測（國中教育會考前身）。十七年後武漢肺炎疫情全球延燒，筆者不解，今年度國中教育會考為何堅持在原訂的五月十六、十七日考試？還大費周章地將為居家考生提供第二次考試，日期研議在五月底或是六月十三、十四日。

首先，武漢肺炎與十七年前ＳＡＲＳ最大的不同點就在於「災情程度」。因為武漢肺炎，今年中小學各級學校已經延後開學兩週，再考量四月恐將有「預防性停課兩週」的作為因應疫情，國三學生學習新進度、複習舊進度的時間必將嚴重壓縮，國中教育會考延期勢不可免。

其次，心測中心聲稱可以命出兩份鑑別度相同的試題因應史上第一次的兩次會考，可能嗎？

由於會考命題幾乎以「選擇題」為主，參雜了學生猜測的變數，鑑別度如何相同？學生往往答錯老師們心中認為的簡單題，卻常常「猜」對老師們預設的難題。大學學測高達九分之一學生拿到滿級分的亂象，不就是因為預設的難題把關效應不彰嗎？「誇口」兩份試題鑑別度相同，不就是粉飾太平、佯裝公平的說詞嗎？

何況，會考兩天的陪考家長的人潮，考生等待進入考場時的大排長龍，考場內外的群聚效應都將為疫情爆發帶來嚴重變數。

最後，決策就是得順應疫情變化而調整，所有變數都要考量，切勿墨守成規。國中教育會考延期一方面將可避開疫情高峰期，減少發生群聚感染的問題；另一方面有更充分的時間避免舉辦第二次會考造成試題鑑別度的疑慮，更可讓延後開學兩週甚至未來停課兩週的學生有充分複習課業的機會。

在這疫情險峻的時刻，只想著第二次會考的「補救」作為，卻不思用「延期一個月」的方式解決問題根本，勢必讓堅持五月中舉辦的國中教育會考陷入進退維谷的窘境，也讓全體國三學生與老師面臨教與學的莫大壓力。

（作者為國中教師，台南市民）

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