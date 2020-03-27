自由廣場》數學素養與防疫政策

◎ 王慶寧

近來，韓國因應新冠肺炎而推出的「得來速」全面式快篩，登上西方媒體的頭條。韓國這種積極又全面的篩檢方式，有助於相關單位更有效率地監控疫情。因此韓國的防疫作法也屢屢被外文媒體拿來和義大利、美國這些礙於醫療資源不足，只好選擇性篩檢有呼吸道症狀者、但漠視無症狀者也有傳染力的消極作法比對。

而在公衛流行病學的防治上，透過積極而全面式的篩檢來了解疾病的普及率，是很重要的一環。畢竟知道受影響的人口多寡後，較能制定可具體肆應的公衛政策。例如韓國每百萬人檢測了約三六九二人（約二十九萬人之多），確定了約八千多名案例，接下來就可用諸如智慧型手機App或其他定位系統來加以監控確診者的活動範圍，而不需要訴諸「封城」這樣會造成更大社會或經濟損失的作法。

相反的，義大利每百萬人只檢測八二六人（約七萬三千多人），美國每百萬人只檢測二十三人（約檢測六萬多人）。這種消極式篩檢沒辦法全面掌握所有有傳染力的人，所以只能訴諸「封城」這樣的手法來防堵疫情擴散。雖然美其名是為了減少檢測上的醫療開支，實際上卻因小失大，對社會經濟造成更大的斲傷。

針對歐美國家和東亞國家篩檢方式的積極度不同，耶魯大學經濟系教授派洛皮古登伯（Pinelopi Goldberg）認為是拜兩者之間的數學素養不同所致。古登伯以去年的ＰＩＳＡ考試為例，指出中國的數學成績名列世界第一（台灣第五），韓國第七，而義大利則名列第三十一，西班牙第三十四，美國第三十七。所以東亞國家比歐美國家更能理解新冠肺炎指數型擴散（exponential growth）的威脅性。

古登伯援引ＰＩＳＡ數學成績的解釋，也讓筆者聯想到ＰＩＳＡ評量負責人史徹萊斯（Andreas Schleicher）所撰的報告 「PISA 2018:Insights and Interpretations」（第三十九頁）指出：對比英語系國家和東亞地區的ＰＩＳＡ表現顯示，前者普遍較不怕失敗，後者普遍較怕失敗；而越害怕失敗的學生，閱讀表現越好。這頗有「你面對的難題，也會是成就你的課題」的寓意。推敲之，「害怕失敗」可能也是東亞國家對於防疫工作比歐美國家更戒慎恐懼的優勢之一！

所以，良好的「數學素養」與「害怕失敗」而小心翼翼的文化特質，可能也是促成台灣和韓國這次成為全球防疫模範的原動力呢！

（作者從事醫療資訊分析，屏東縣民）

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