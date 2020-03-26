自由廣場》防疫的基礎建設：健保IC卡

◎ 林喬立

孫子兵法說：無恃其不來，恃吾有以待也。比爾．蓋茲於二○一五年的演講中說：未來大規模毀滅人類的是病毒。問題是，世界對於瘟疫的投資太少，世界應有一套防護疫病的系統及流行病專家來防止病毒擴散。但是，當非洲伊波拉疫情擴散時，全世界卻沒有一組專家存在，可以派往疫區協助這些國家。

武漢病毒世界各國都陷入失控狀態，各國關的關、封的封。但台灣三個月過去了，目前仍有效的控制了疫情，日常除多戴口罩外，生活沒有大的影響。自此，台灣人有了從未有過的幸福感與光榮感。

那我國到底做對了什麼？很多人會說是國人戴口罩、有SARS經驗，這些都對。但如果說到防疫的基礎建設，絕不是有多少條口罩生產線或蓋了多少醫院…，因為永遠不夠。

一九九五年一月一日，台灣成立中央健保局（現健保署），並於二○○三年完成健保ＩＣ卡系統建置。我們開始有制度、有可管理人民就醫狀況的資訊系統。經過十多年，全民都有了一張健保ＩＣ卡。

有目共睹的，在此次疫情中，健保ＩＣ卡的管理功能展露無遺，不論口罩分配、就醫紀錄、檢疫隔離、返國資訊…，它成了一個國家級的防疫網路。

這個資訊網，讓第一線醫療人員，於插卡後可做出正確反應，降低了感染。此外，附加的功能是，讓執政者、領導者有工具能公平分配醫療資源，消除混亂的發生（如口罩之亂）。

新的大型瘟疫來襲時，任何國家都無法立即生產百萬檢測試劑（更不用說疫苗）、或十萬台呼吸器或立即多出十萬位醫護人員。但我們卻有健保資訊系統，防止了疫情擴散，是讓醫療系統不至於崩潰。有了這防禦武器，未來台灣應該也不需太擔心其他瘟疫了。

筆者感到很光榮，當年設計的ＩＣ讀卡機，現在每日百萬次的插卡數，維持住台灣醫療體系的運作，這是我們的秘密武器。也許當年拍板成立健保局的李登輝前總統，也沒想到一張健保ＩＣ卡加上資訊系統，在多年後，可以成為保護國人的強大網路。成立健保局的決策與投資，今天回頭看，可以說都值得了。

（作者為基督教門諾醫院副董事長／虹堡科技副總經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法