自由廣場》司法大宅院雜草叢生

◎ 王國論

司法庭院深深，外界深不可測，當然繪聲繪影。

司法宅院內，庭園既已荒蕪，當然雜草叢生，這時候，桃園地院再冒出一叢，亦不奇怪，百姓可能亦沒多少興趣了。

先前，台東地院郭姓法官，因與同院鄰舍法官恩怨情仇，於是判決內，天龍八部一番；當時，我們就甚為期待，看看哪天，會不會有位天兵法官，因為追不到女朋友，因愛生恨，在他的判決文內，天天連載宛如「白色巨塔」內的風花雪月，這種巨作，遲早誕生。

令人痛心的，乃是誰放任司法大宅院雜草叢生，荒煙蔓草到你一誤入，竟即被吞食—何法官此舉，難道不是聯手同院法官痛扁百姓一番？

這些叢生的雜草看了只讓人心煩。可惡的是，桃園地院竟有如此這般的「同事法官」！「自訴提告對方涉嫌偽造文書」，僅首次開庭，對造被告請假未到，即拘提伺候，而監委約詢承辦法官，一句係「依法處理」了事。

這位偉大的法官，你究竟依啥法，可否相告？我們才疏學淺，還真丈二金剛摸不著腦門。都已當街拉客了，還皇后的貞操不容懷疑，那皇后的臭屁股，可否摀鼻？

這種司法爛草莓劇，可在司法大宅院內一再鋪梗，報復惡整百姓，而司法官員相互痛快取樂，難道不是院內長官的縱容？

如果今天不是承辦該事件的民、刑二位法官幫閒，主事者何法官敢如此囂張？這兩位法官無異抓著對造當事人，讓何法官上下其手，而不敢吭聲！

倒是高、楊兩位監委，竟亦似對這兩位法官的「依法處理」，睜一隻眼閉一隻眼。若是如此，我們幹嘛還指怪小英總統「溫吞」？

敬告兩位監委大人，請莫忘初衷。當監委可不是沐猴而冠，搞「司法改革」，叮嚀、要求司法院進行職務監督有用？請戒慎。

（作者為律師，高雄市民）

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