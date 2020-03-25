高雄市民曾經用選票表達了「民進黨不是老爸」，也會用選票說「中國國民黨不是什麼東西」。高雄人在選舉中學習，台灣人民也在選舉中學習。圖為三月九日罷韓連署書送交高市選委會。（資料照）

近現代民主國家，公民權以選舉決定政治人物的進退，罷免權是補充的權利，以便選舉人可以經由另一種救濟方式，取消原已形成的授權。罷免權的行使，殊為不易，常常必須等到另一次選舉，以不讓其連任作為制裁方式。但是，這次高雄市的罷韓，形成一種運動，成為罷免權行使的奇蹟。高雄市民以高票選出韓某當市長，或也會以高票將他罷免，原因即政治背信。

韓某早知今日，何必當初？已無顏治理市政，稍有格調，也早應辭職謝罪。話說囂俳無落魄的久，回想韓某二○一九年幾乎一整年，如何糟蹋高雄人？高雄市民又怎樣因誤信了他而被調侃、訕笑！為了顯示不把民進黨當韓某口口聲聲的「是恁老爸嗎？」硬是教訓了民進黨，輕忽選了「不倒，台灣不會好」的中國國民黨。就因為「人進來，貨出去，發大財」落下顎的唬爛嘴，喬王金平仔還以為韓某會知恩回報，抬他總統夢的花轎，嘿休嘿休！這下完了！賠上政治前途的，還有千算萬算不如老天一算的白主席。

二○二○年的總統大選、立法委員改選，不只高雄市民，包括台灣國民，以加倍奉還的方式，制裁了中國國民黨，全是韓某的反面作用。坐這位，隨即看彼位的韓某野望被輾碎了，回頭過來，原以雞骨頭當之的高雄市長位置也懸在崖邊。不只這樣，一家族的狗皮倒灶暴露無遺。做人都被嫌了，還想做什麼大小位置？從一人救全黨到全黨救一人，中國國民黨算是崩壞自取。還想救韓？選票太多了？

不想想，如果韓某選上總統，不是會離開高雄市長位置嗎？上任不久，就有背信之心，這是什麼政治品格？高雄市民的罷韓行動是對政治背信的公民權正當行使，不只是對中國國國民黨，也是對民進黨及任何政治人物的提醒。可以選你，也可以罷你。高雄市民曾經用選票表達了「民進黨不是老爸」，也會用選票說「中國國民黨不是什麼東西」。高雄人在選舉中學習，台灣人民也在選舉中學習。政治背信不可原諒，罷韓不只是因為高雄市民受不了市長當小丑丟人現眼，是為了制裁政治背信。這樣的公民權行使才能讓政治人物有為有守、知所進退。這也才是進步的政治！（作者李敏勇，詩人）

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