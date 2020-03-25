社論》「和中」、「親美」更像零和遊戲了

國民黨不分區立委吳斯懷聲稱，中國軍機繞台究竟是經過台灣「周邊空域」還是「侵犯領空」相差極大，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，要國防部不要誤導。大家一聽都感覺得到，此一論調很不台灣。美國在台海附近的軍事行動，乃是反制中國「有害通過」的平衡，美軍行動對台灣是有利的，跟中國對台灣的襲擾、恫嚇、針對性不可同日而語。

不分區立委的突兀言論，並非國民黨所言完全是個人言論，而是該黨的核心價值混淆所致。李登輝時代結束，連馬路線出台之後，疏離台灣的盟友美日，親近敵視台灣的中國，儼然顛覆了該黨以往的立場。台灣終止動員戡亂，不再高喊「反攻大陸」，但北京不滿台灣因民主化而背向統一，制訂了為軍事行動背書的「反分裂國家法」。馬英九執政八年，九二共識、兩岸一中，依舊阻止不了北京「以武嚇逼和統」的頻繁動作。於是，馬政府所謂的「和中」、「親美」（注意是「和中」在前），既越來越受美國方面的懷疑，又招致來自中國的軟土深掘。

幸而，太陽花運動喚起公民意識，在二○一四、二○一六推倒馬英九路線。二○一八，台灣地方選舉因內部因素藍綠變色，習近平見獵心喜拋出壓縮版九二共識，亮出一個中國原則的匕首，對台軍事挑釁更不掩人耳目。二○二○大選甫定，中國爆發武漢肺炎，儘管已經自顧不暇，仍對台灣連番軍事挑釁，而且，不僅對台隱匿疫情、散播假消息，還想透過撤僑把病毒傳給台灣。所謂的「和中」這條路，早已被北京搬石頭堵住不通了！

這次的武漢肺炎之亂，讓台灣人民看得更清楚，那些嘴上掛著「和中」的政治人物，罹患了斯德哥爾摩症候群，唯北京馬首是瞻。台灣早就想跟中國和平共處了，但中國就是不圖「和台」，只圖「和統」、「武統」。李登輝、陳水扁，結束動員戡亂，開啟兩岸交流，這不就是「和中」嗎？然而，只要不願乖乖被統，就是製造麻煩，就是破壞兩岸關係，就是實彈演習，就是機艦擾台，這叫做什麼？這就叫做求和而不可得！按照「和中派」的行動邏輯，台灣對中國根本只有投降條件的問題！

猶記馬英九執政時代，不斷吹噓自己可以駕馭，讓兩岸關係與台美關係同步並進。可是，二○一六以來速進佳境的台美關係，已經不只一次狠狠打臉馬英九了。川普接聽「台灣總統」蔡英文的恭賀電話，國會通過「台灣旅行法」等友台法案且獲川普簽署，軍售台灣突破以往紀錄，官方往來層次節節上升，而這次武漢肺炎危害全球之際，三月十八日台美宣布「防疫夥伴關係聯合聲明」。如果馬英九執政也算「親美」，那麼現在的台美關係豈不是登峰造極？反倒是，馬政府「和中」帶來的和平假象，小英政府拒絕一中勒索立刻歸零，一場遊戲一場夢，「和中夢」不醒不行了。

這段時間，台灣政府與人民忙著團結抗疫，北京還操控世界衛生組織孤立台灣，想藉這個危機時刻給台灣穿一個中國的緊身衣！這就難怪，隨著國際武漢肺炎之亂越演越烈，台灣社會不時聽到一種聲音：還好一月十一日沒有選出「人進得來」的總統，把歡迎新冠病毒的門打得更開。而北京企圖政治化台人返台避難，激起台灣民意力挺小英政府堅守防疫、主權並顧。敵我分明，「和中」、「親美」被北京玩成更像零和遊戲了，國民黨人還在唱「和中」的老調，而不是將砝碼及早移往「親美」，未來的路勢必越走越窄。

二○二○台灣大選結束，武漢肺炎之亂上場，後者不但為全球的生命健康、財金經貿投下陰影，也觸動地緣政治的敏感神經，中美在台海、南海的針鋒相對，只是其中一端罷了。台灣雖小，但大選所呈現的民主活力，以及抗疫表現令歐美先進國家刮目相看，絕非失敗主義者所想像的弱者。當前，中美皆受武漢肺炎之累，習近平唯權是問，川普則有連任壓力，雙方劍拔弩張的態勢已經擺出來了。地緣政治的變局呼之欲出，台灣不能再選錯邊，二○一四、二○一六、二○二○的主旋律也凸顯：台灣這個命運共同體也做好選擇的心理準備了！

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