自由廣場》疫情逼出英文時髦詞

總部設在美國加州的《市井詞典》(Urban Dictionary),是線上的英文俚語詞典,最近搭上了新冠肺炎的順風車,收錄了網友新創的相關詞語,其中的covidiot(新冠白癡,音標 [koʊˈvɪdiət])暴紅,不僅位居該站的熱搜首位,還登上了不少傳統的新聞媒體。

三月二十二日,蘇格蘭亞伯丁的地方報《晚間快報》(Evening Express)予以報導,新聞標題說「《市井詞典》造了『新冠白癡』這個詞來描述囤貨者」(Urban Dictionary coins the word ‘covidiot’ to describe stockpilers)。

除此之外,covidiot還進入知名英文報紙的視野。三月二十三日,英國《電訊報》(The Telegraph)一則報導的標題是這樣下的:「公園和景點人滿為患,鄉村居民叫『新冠白癡』遊客回家」(Rural residents tell ‘Covidiot’ visitors to go home as parks and beauty spots are packed)。

這個「新冠白癡」的covidiot由COVID-19(新冠肺炎)和idiot(白癡)掐頭去尾縮合而成,目前有兩個主要的意思。一個是沒有保持社交距離或不理會當局告誡,使得疫情加速傳播的瘋子白癡。另一個是狂囤生活必需品,導致他人無貨可買的夭壽自私鬼。

從三月中旬開始,就陸續有網友在《市井詞典》撰寫covidiot這個條目,目前累計已有七則,網站併陳,開放網友投票按讚,讓讀者自行判斷是非優劣。

除了廣為流傳的covidiot之外,《市井詞典》還收了網友新造的coronic(新冠肺炎患者,coron[avirus] + -ic)、coronacopia(大量冠狀病毒,corona[virus] + [cornu]copia)、以及coronaphobia(新冠恐懼症,corona[virus] + -phobia)等等。這些都是因coronavirus(冠狀病毒)而生的時髦詞,鮮活地描述了英語世界疫情下的種種,至於能夠流行多久?目前還有待觀察。

疫情蔓延,英文裡相關的生活詞語因應而生。我們中文除了中規中矩的專業術語,不曉得有沒有反映語言創造力的類似展現?

(作者為東吳大學英文系副教授、前系主任)

