自由廣場》疫情逼出英文時髦詞

◎ 曾泰元

總部設在美國加州的《市井詞典》（Urban Dictionary），是線上的英文俚語詞典，最近搭上了新冠肺炎的順風車，收錄了網友新創的相關詞語，其中的covidiot（新冠白癡，音標 [koʊˈvɪdiət]）暴紅，不僅位居該站的熱搜首位，還登上了不少傳統的新聞媒體。

三月二十二日，蘇格蘭亞伯丁的地方報《晚間快報》（Evening Express）予以報導，新聞標題說「《市井詞典》造了『新冠白癡』這個詞來描述囤貨者」（Urban Dictionary coins the word ‘covidiot’ to describe stockpilers）。

除此之外，covidiot還進入知名英文報紙的視野。三月二十三日，英國《電訊報》（The Telegraph）一則報導的標題是這樣下的：「公園和景點人滿為患，鄉村居民叫『新冠白癡』遊客回家」（Rural residents tell ‘Covidiot’ visitors to go home as parks and beauty spots are packed）。

這個「新冠白癡」的covidiot由COVID-19（新冠肺炎）和idiot（白癡）掐頭去尾縮合而成，目前有兩個主要的意思。一個是沒有保持社交距離或不理會當局告誡，使得疫情加速傳播的瘋子白癡。另一個是狂囤生活必需品，導致他人無貨可買的夭壽自私鬼。

從三月中旬開始，就陸續有網友在《市井詞典》撰寫covidiot這個條目，目前累計已有七則，網站併陳，開放網友投票按讚，讓讀者自行判斷是非優劣。

除了廣為流傳的covidiot之外，《市井詞典》還收了網友新造的coronic（新冠肺炎患者，coron[avirus] + -ic）、coronacopia（大量冠狀病毒，corona[virus] + [cornu]copia）、以及coronaphobia（新冠恐懼症，corona[virus] + -phobia）等等。這些都是因coronavirus（冠狀病毒）而生的時髦詞，鮮活地描述了英語世界疫情下的種種，至於能夠流行多久？目前還有待觀察。

疫情蔓延，英文裡相關的生活詞語因應而生。我們中文除了中規中矩的專業術語，不曉得有沒有反映語言創造力的類似展現？

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

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