自由廣場》武肺病毒應正名為中共病毒

◎ 彭成毅

美國總統川普近來稱呼武漢肺炎病毒為Chinese virus，而非一般媒體用的冠狀病毒（coronavirus）。他為病毒改名引起了西方左派和部分亞裔人士的不滿，中共官方發言人也指責川普「反華」和歧視中國人。撇開中共借題發揮的大外宣話術，此議題實為西方左派和部分亞裔人士對Chinese一詞多元用法的誤解，以及川普未精確表達這個用詞所致。

Chinese一詞的涵義很廣，狹義上是指居住在中國土地上的中國人，為政治性的定義。文化上不應包含少數民族如維吾爾族、藏族和蒙古族等。廣義上是指華人，為血統和文化上的定義。在中國以外出生的海外華人即為Overseas Chinese，但他們絕大多數沒有中國國籍，而是外國籍，故不可視他們為中國人。大部分台灣人和香港人雖有Chinese的血統和文化傳承，但政治上已非Chinese，故應稱Taiwanese和Hongkonger。

西方左派和部分亞裔人士對川普用詞不滿，是因為他們誤以為川普所用的Chinese針對美籍華人（ＡＢＣ），但熟悉川普講話風格就知道他指的是政治上的Chinese（中國），而非文化上的Chinese（華裔）。武漢病毒的大散播使得亞裔無辜遭到歧視，罪魁禍首是中共，不是川普。亞裔確實不應為中共背黑鍋，但更不應指責川普種族歧視。

妥協之道是恢復地緣性的初始名稱「武漢冠狀病毒」，亦可改為「中共病毒」（Chinese communist virus），即可消弭Chinese一詞政治和文化解讀上的歧義。更可讓世人明白武漢肺炎的始作俑者不是勤奮守法的華裔，而是隱瞞疫情、箝制言論自由的中共。

（作者為馬來西亞籍，台大政治系學生）

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