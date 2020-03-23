自由廣場》盼公共衛生師法儘速通過

◎ 陳保中、林先和

新型冠狀病毒（COVID-19）在西方國家引爆遍地烽火，國與國之間未有地理障壁阻隔的歐陸國家陸續封城甚至祭出關閉邊界以遏止疫情繼續擴散。我國的確診人數與其他國家相較之下雖然偏低，仍須謹慎面對不知何時才能平息的疫病流行。蔡英文總統於3月19日就疫情對全民發表談話以穩定民心，同天立法院社福衛環委員會舉行「公共衛生師法公聽會」，邀集各醫事人員團體、公衛學者、衛福部官員等，互相傾聽並溝通討論對於法條的疑慮，凝聚公衛師立法「專業不專屬」概念的高度共識與支持。

公衛師推動立法歷程多年來的癥結點之一是與其他醫事人員的職業重疊性高，執業時可能導致專業競合的疑慮；另一個主要癥結點則是應考資格範圍的擬定，能否讓有意願加入公衛領域的其他醫事人員以及現行從業人員取得報考資格。法案通過後，公衛師非屬醫事人員，需通過國家考試取得公衛師資格，才能獲得公衛師頭銜，在名稱上有專屬權，但業務並不專屬於公衛師。公衛師法強調的「專業不專屬」、「有限排他」精神，意指公衛師執行工作時，場域內並非只有公衛師能執行公衛工作，而是必需與其他醫事人員協力合作，共同維護民眾健康。以當前疫情調查工作實務為例，若某些社區的疫調工作原本係由醫護人員執行，即便公衛師法通過，原職掌工作的醫護人員依舊可以繼續負責原工作，不會有「只有公衛師可做，其他人不能做的」的排他情形發生。此外，長久以來在醫事人員相關學系皆有開設公共衛生相關課程，未來為利於將公共衛生觀念推廣到社會各層面，避免造成防疫死角，目前立法方向將會適度放寬，厚植公衛專業人力。

從人力觀點著眼，過往WHO報告指出健康人力有50多種，目的都在預防疾病、維護與提升民眾健康，但公共衛生師之業務範圍主要以群體健康(population health)為關注點，針對群體進行問題的評估及統計數據分析，並透過推動立法、政策、計畫等改善或解決問題，與其他醫事人員以個人健康照護為關注點的執業範圍有明顯不同。英國曾經爆發嚴重的霍亂傳染，當時John Snow做分析與評估完疾病與環境資料後，建議應將市民的飲用水源往上游移動，疫情才逐漸獲得控制，堪稱當代流行病學之父。臺灣公衛學者建議烏腳病流行地區停用深井水，改用自來水，並在飲用水加碘以防止甲狀腺亢進，以及近年RCA案提出對判決勝訴的有力證據等，都是公共衛生對人民健康的重要貢獻。分工逐漸精細化的現代社會，專業人員種類越來越多，工作上很難達到完全排他；而在一個強調專業分工的社會，專業執照的認可彌足珍貴，在面對日益複雜且嚴重的全球性公共衛生緊急事件，擁有五大核心跨領域專業的公衛通才，更需重視並積極培育，甚至鼓勵更多醫事人員進修後投入公衛領域服務，才是人民之幸。

在立法精神上，公衛師法通過並不會影響現有醫療專業人員的權益，依法該由醫師、藥師、護理師、營養師執行的醫療工作，不可能由公衛師逾越執行；公衛師是依其跨領域的專業來擔任促媒、整合的角色，當業務內容需要多元專長，主管機關可採多重指定的方式，規定哪些專業可以執行哪些業務，以解決專業競爭之問題。最終，面對未來新興疫病、空氣污染、氣候暖化、食品安全等未知威脅，強化國家公共衛生人力與防備能力，為政府刻不容緩的議題，在這場全球性疫情的重大戰役，每個人力都是關鍵戰力，每個專業都需要被重視，在跨黨派朝野立委同聲支持下，期許將於本會期提出的行政院版公衛師法草案，能儘速立法通過，投入防疫戰線，守護臺灣人民健康。

決策須有遠見，未來10年甚至20年後，當我們回首細數所有重大公衛事件時，相信2020年公共衛生師的立法通過，將會是一個重要的里程碑。

（作者分別為臺灣公共衛生學會理事長、秘書長）

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