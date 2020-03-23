自由共和國》吳誠文／經濟防疫國家隊

行政院會早在二月二十日即已通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」，立法院在五天後三讀通過，同一天即由總統簽署公布。（資料照）

吳誠文／成大講座教授兼副校長

當國人每天盯著陳時中部長在中央流行疫情指揮中心的記者會，一面感謝政府有效控制疫情，一面慶幸自己仍然可以安心的過著正常生活時，多數人可能還沒意識到另外一個可怕的影子疫情已經悄悄蔓延。大家雖然試著過正常生活，但是配合防疫都必須調整生活形態，減少社交或工作上與人接觸，減少進出公共場所，減少旅遊娛樂等，因此也就減少消費。這個影子疫情就是即將影響整個社會的急性經濟肺炎，而不幸染疫者（業主與員工）也可能因重症而窒息。

政府其實早有警覺，動作也很快。行政院會早在二月二十日即已通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案」，立法院在五天後三讀通過，同一天即由總統簽署公布。再兩天，行政院會通過總數六百億元的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」案，立法院在三月十三日三讀通過，可說是極為罕見的高效率。特別預算主要包括疫情防治經費一九六億元，這部分普遍沒有爭議；其餘四○四億元為紓困振興經費，大家擔心的是，這樣的額度夠嗎？相較之下，英國財政大臣在十七日宣布投入三五○○億英鎊的經濟振興特別預算，包括三三○○億英鎊的貸款及兩百億英鎊的產業紓困資金，還推出大膽的稅賦假期方案。至於美國，疫情方興未艾，其國內經濟也將受到重創，美國總統川普十八日簽署了參議院通過的一千億美元緊急紓困案，讓民眾必要時可以免費接受新冠肺炎檢測，也可以休有薪假。現在國會還在和白宮討論可能高達一．三兆美元的經濟振興方案，其中包括直接發放支票給美國納稅人。顯然各國都擔心，急性經濟肺炎的影子疫情即將造成重大傷亡。

二十一日我到龍潭兄弟大飯店棒球場打球，順便到園區裡的名人堂花園大飯店與職棒之父洪騰勝董事長見面。兩個月前門庭若市，連棒球場都得當停車場的景象已不復見。洪董事長自力蓋了一座台灣棒球名人堂，在去年十一月底落成開幕，希望獻給全國甚至全球的棒球迷。為了支撐名人堂的營運成本及提供優質服務，他同時也蓋了名人堂花園大飯店，與棒球名人堂合為一體。無奈園區甫開幕即遭遇新型冠狀病毒疫情的無情打擊，銀行貸款又遇到比平常更多更嚴苛的條件，讓洪董事長不得不決定出售在台北精華地帶的朝桂餐廳。但是更令他憂心的是，在台北一向是隨時高朋滿座的兄弟大飯店，在疫情擴散、邊境管制及民眾生活形態改變後，即史無前例的業績一落千丈，面臨連續虧損的壓力。如果一間家喻戶曉、極具代表性及顧客滿意度高的優質飯店狀況如此，整個國家的經濟危機可想而知，那是不是政府的紓困振興預算該大幅增加呢？可是，洪董事長卻認為不必如此，他只希望政府讓大家有信心。

其實我們成功的防疫團隊基本上是守住了戰線，因此大家生活還可以維持正常，不像部分其他國家各級政府必須下令除了購買民生必需品、醫療等，沒有必要不准出門，結果他們部分服務業就直接關門，製造業也因此無法全速運轉，失業率馬上就上來了。我們現在如果有信心把境外移入的部分控制好，境內防疫措施不鬆懈，應該防疫成效可以守住。政府高層也應該有信心向全世界宣布：「在台灣，大家可以繼續維持正常生活。」並鼓勵大家調整方式後正常消費，維持住內需經濟，勞資與全民一起努力度過寒冬。兼顧防疫與正常生活消費的社會形態需要系統性的設計，且刻不容緩。

英美兩國的紓困振興方案分別是由財政大臣及財政部長負責，他們不只守金庫也管民生，在台灣這是跨部會的工作。當我們的衛福部及經濟部組成各種防疫、抗疫國家隊在前線衝刺的時候，我們相信行政院已充分了解經濟民生的潛在問題，也希望能及時指派適當的首長協調各部會及學界、民間精英組成經濟防疫國家隊，主動積極深入民間訪查，提前規劃部署經濟防疫方案，防止急性經濟肺炎的影子疫情擴大。

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