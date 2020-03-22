自由廣場》隨機殺人事件談精神疾病

◎ 廖福源

近期新店發生一起隨機殺人事件，許多民眾主張為社會安全應立刻判處死刑，由於嫌犯自稱患有精神疾病，此議題再度引發社會熱議，但要讓這個社會更安全的唯一方法真的是死刑嗎？還是我們應共同想辦法找出人如何走到「極端」與「失控」的結構性原因呢？精神障礙者的犯罪事件又是哪個環節出錯呢？

如果精神疾病不是他殺人的原因，那是什麼讓他殺了人？

作為一名長期投入精神障礙家庭工作的社會工作者，經驗告訴我，要有足夠的資訊才能判斷事件與疾病是否有關。而從這次的悲劇中，我們只是要用死刑治國、以暴制暴？抑或是我們可以深入去了解他的生長背景、生活經歷，以及探究什麼促使他成為這樣的人。一旦了解後，便有機會可以阻止此類事情一再發生，除可能拯救更多被害者及其家庭，亦可以救到加害者跟他自責的家庭。

從新聞片段中，可以看到該男行為爆炸的導火線，是被妻子拒絕並發生口角，根據心理學研究發現，此種「被拒敏感傾向」者，會對他人的拒絕產生過度的情緒及行為反應，而此種傾向包含諸多心理社會環境等成因，是現代社會的共有狀態，該加害者或許就是在被拒絕的情緒走不出來而失控，因此選擇用暴力戰勝恐懼、或證明自己並非脆弱之人。

因此，我們希望能從教育、社會文化著手，否則當社會害怕這樣的人存在於日常生活中，而選擇不去了解、選擇極刑手段解決，是否也落入以暴力戰勝恐懼而不自知的狀況，可能因此錯過讓社會改變的契機。

精神疾病是全球疾病負擔之首，但台灣心理健康促進預算平均1人僅23元

社會大眾在發生關於精神病人的社會事件時，第一反應往往是吃藥、就醫、抓去關、甚至極刑，導致政府乃至大眾都忽視精神健康的重要性，只採取最低成本、消極的控制方法，對於精神病人家庭的支持更是微乎其微。

因此在伊甸基金會的支持下，2015年筆者和一群同為精神病人家屬的老夥伴，共同成立精神疾病照顧者專線，就是為了跟這群孤軍奮戰的家屬合作，讓照顧者傾聽照顧者。

2017年5月18日，發生一起長期照顧精障妹妹的哥哥，不堪負荷失控殺害妹妹以求解脫的悲劇，當時筆者就曾投書媒體，呼籲政府應該解決這個結構性的照顧悲劇。近三年來，精障家庭的苦難仍是不被瞭解的痛楚。在台灣，87.4%的精神障礙者與家人同住（衛福部，2016），照顧者必須要在每天的生活中承擔沉重的責任，像是家務責任、經濟壓力、支持與照顧生病的家人，帶他們去看醫生和確定他們服藥。許多照顧者開始無法好好睡覺、財務出狀況、與親朋好

友失去聯繫。因著壓力過於沉重，研究顯示17%的照顧者也開始有像是憂鬱、躁鬱的精神症狀。

在一個精神疾病當事人墜落前接住他，在一個家庭崩解前撐住它，需要的不只藥物，而是全人、全家的多方面資源支持與協助，因此，我們提出四個訴求：

1. 24小時家庭求助專線：當精神疾病照顧者有緊急需求時的求助專線，並且在24小時內可以跟求助家庭開會，擬定可能協助方案。

2. 發展早期介入、主動、以整個家庭為對象的服務：如芬蘭的開放式對話、美國紐約的同儕專線、降落傘計劃、危機喘息中心等。

3. 製作精障資源app：仿照失智症app，並導入服務使用者評價及意見反映，作為後續政策制定參考及制度調整依據。提供包括整合各服務系統的資源地圖或手冊，同時根據不同性質資源製作視覺化圖片及影片，讓精神疾病當事人及照顧者易讀易懂，並針對疾病、藥物、情緒行為及社會心理變化的衛教單張及課程，包含設計照顧者支持的各種成長性團體及課程。

4.充實社區支持資源：心口司、社家署針對精神病人或精神障礙者及其家庭支持體系之預算，發展符合其需求之各項服務，像是設立在社區的社區居住、增加復健措施。

（作者為伊甸精神疾病照顧者專線主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法