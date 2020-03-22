自由廣場》掃墓祭祖變通之道

◎ 陳建志

再過兩星期就是傳統習俗裡的清明節，對許多台灣的家庭而言，這是一年一度家族成員團聚在一塊祭祀先人與出門掃墓的日子，這也是為何清明節又稱之為民族掃墓節的緣故。由於政府多年來將此節日訂為國定假日，再加上一般人將清明節視為僅次於農曆春節和中秋節之外的一個重要家族團聚日，因此每逢清明假期，台灣各地便會出現大量人潮移動的現象，這些包括返鄉的車潮，以及至各大墓園、寺廟掃墓祭祖的人潮。

但此刻正值中國武漢病毒肆虐的高峰期，各國政府無不苦心勸誡人們減少一切非必要的團體集會，疫情嚴重的國家甚至已進入封城或封省的緊急狀態，許多大城市也紛紛取消各種聚集大量人潮的傳統慶典與宗教活動，例如嘉年華會、彌撒、朝聖等。在國家面臨病毒威脅的時刻，我們可否一起來思考今年的掃墓或許可改為採行以下幾種的變通方式：

一、延期舉辦法會：目前已有不少宗教團體在內政部的呼籲下，將每年訂於清明節所辦的法會（特別是千人以上的大型法會）延期，呼籲各宗教組織跟進。畢竟，若大型法會造成大規模感染，反而會使追求功德的原意盡失。

二、推舉家族代表參加：為了降低感染風險，大家庭的家族今年可考慮改為推舉一位成員代表掃墓或祭祖，其他成員或可考慮試著將心意寫下交給該名代表朗讀，這也是一個讓家族大小成員更加用心參與懷念先人的機會。

三、時髦環保的線上祭祖：根據內政部統計，目前全台已有八個縣市對其轄區內的公立納骨塔提供線上追思服務，例如法會改為全程線上直播，參與者可在家中透過螢幕進行遠端線上祭拜。對許多出生於網路時代的青壯族群，這是個可被普遍接受的方式，我們呼籲能有更多的縣市政府採行此方法，也呼籲私立納骨塔的機構委外開發各種線上祭祖的服務，相關app還可提供更多具有創意的互動式功能。

四、改為挑選先人的忌日來祭祖：可考慮將今年的祭祖從清明節改為挑選其中一位先人的忌日來舉辦。在許多國家，這其實是懷念先人最普遍的方式。不但可讓後人記得先人或是至親離去的這個重要日子，也可以使各墓地不致出現人潮擁擠的現象。

農業社會裡，透過節氣訂出一個日子讓大家暫停農務，進行祭祀與祭拜先人，具有集體祈福與穩定社會的功能。但在在二十一世紀的今日，我們每一個人都可以決定懷念先人與至親的方式，原本就該是每個家庭自己私領域的活動，為何需要所有人都擠在同一個日子進行呢？

慎終追遠的情懷最重要的是在於心意，而不是僵固的形式。何況先人也絕對不會希望看到後人因為掃墓而染上病毒。

（作者任職於資通訊產業）

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