新聞線上》立法院總質詢三天足矣

記者陳杉榮

武漢肺炎疫情席捲全球，這是一場無名的生化戰爭，務必全國動員防疫，尤其是行政院為主體的政府部門，需要投入更多時間和精神，這段期間，行政院長蘇貞昌剛好率內閣閣員列席立法院總質詢，在非常時期，整個內閣都綁在立法院，並非正常之道，藉此檢討立法院總質詢制度，也是剛好。

立法院本會期二月二十一日開議，邀行政院長蘇貞昌報告施政方針和總質詢的議程排到四月十四日。其間為了因應武漢肺炎疫情，行政院編列六百億元的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，蘇貞昌和相關閣員還列席報告備詢。院會之外還有各委員會的召開，官員列席立法院的時間相當的長。

立委行使質詢權，屬於代議政治的精髓，是議會的重大權力，憲法第五十七條早有明文。在有禁忌的戒嚴和一黨獨大集權時期，立委行使質詢權，揭發弊案、聲討不公、伸張公義、廣求民瘼，為民主發展奠定了相當豐沛的基礎。現在已是一個「直播的年代」，立法院還要耗費一個半月的時間進行施政總質詢，不符成本效益，應該盡早改革，把時間留下來審議法案。

立法院總質詢制度有其演進背景，第一屆「萬年國會」時期，總質詢只有「質詢」、「再質詢」，行政院長往往以書面答覆迴避立委的質詢。國會全面改選後的第二屆改採「四問四答」，謝長廷四問連戰的四問四答精彩詢答攻防留諸史冊。後來演進為「即問即答」，即為目前的方式。

幾問幾答各有利弊，民主的時代，官員和立委各有職責，只要謹守分寸和維持適度禮貌，都能發揮質詢的價值，但每位立委「統統有獎」的院會總質詢方式，早已不合時宜。這是一個直接訴諸民意的直播時代，立委和官員都會選擇爭取最直接面對選民和民眾的方法，選民不需要繼續容忍立委作秀，在質詢時耍弄花招，總質詢的進行要講究效率。

改革的第一步應該是縮短總質詢的時間，三天足矣！立委對行政院長的總質詢均採「政黨代表制」，各政黨推舉精銳專攻議題進行質詢，作精彩的論辯。個人質詢應該取消，回到委員會進行，從總質詢起頭，建立「院會政黨化」、「委員會專業化」的國會新貌。如果做不到，國會改革就別再提了。

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