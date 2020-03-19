新聞線上》請國人放心，本飯店只收台灣旅客

台灣疫情指揮中心宣佈外籍旅客今天起將全面限制入境，政策包括外籍機組員也納入限制對象，桃園機場人數將面臨另一波新低。（記者姚介修攝）

記者莊榮宏

中國武漢肺炎危害全球，台灣自三月十五日以來，確診病例快速攀升，昨天更暴增廿三例，使總數達到百件，中央防疫指揮官陳時中不得不提醒國人「接下來這兩週是危險期」。

這兩週危險期，台灣人要如何挺過去？

以個人而言，口罩和酒精是單兵基本裝備，要把這兩樣武器準備好，在群聚場所、密閉空間務必將口罩戴好戴滿；同時每天勤洗手，常用酒精消毒周遭物件。特別是從事服務業、餐飲業的人員，更要落實，不能重演美國「傷寒瑪莉」的傳染案例。

說到底，經由武漢肺炎的實戰驗證，顯示台灣人的公共衛生觀念明顯超越歐亞美各國，多數台灣人願意犧牲美觀與方便，努力戴上口罩來防疫，在台灣幾乎人人戴口罩，個個是防疫小尖兵，這個動作簡單，卻有效阻止病毒傳播。

戴口罩在台灣是社會共識，不像在歐美國家被視為失禮甚至當成異類，台灣人得以在友善環境下用口罩擋病毒，這使得「無症狀感染者」傳播不易，即使有人被感染，中央防疫體系正可大顯身手，透過科學的疫調回溯，追查出上游源頭，將無症狀感染者押進病房，殲滅病毒。所以不要再煩惱無症狀感染者，把口罩戴好戴滿就對了。

勤洗手也是好處多多，台南有一家診所醫生半開玩笑說：最近「生意」非常清淡，小朋友都不感冒不生病，再這樣下去，診所會關門。

一問才知，小朋友都被教導要勤洗手，以幼兒園來說，過去只要有一個小小孩流鼻涕，不消兩天，全班都會中鏢，診所於是門庭若市。但自從為了防堵武漢肺炎，小小孩一天要洗手一、二十次，「病毒都被洗光光，流感患者大大減少」，醫生苦笑著說，現在是門可羅雀。

鈔票和硬幣是傳播病毒的媒介，買東西找錢的鈔幣，回到家就噴酒精，正反兩面消毒，靜置一夜，次日再取用；若要更小心，皮夾內也可每天消毒一次；使用信用卡、悠遊卡的原則相同。

中央下令，今天起外國人限制入境台灣，不過民間的動作更快。

上個週日，朋友基於刺激國內旅遊經濟，雖家住台北，仍跑去北投住飯店洗溫泉，一進大廳，看見告示板，噗哧笑出來，上面有一句寫著「本飯店全面停止接待國外旅客，只接待台灣旅客，請國人放心」。

啊，曾幾何時，台灣才是舉世最安全的國家，儘管不完美，這塊土地卻是值得信賴與安身立命的所在；朋友說，他忍不住拿起手機拍下那句話，覺得身為台灣人真的很幸福。

但幸福不是從天上掉下來，而是政府和人民共同努力的成果，不容輕易毀掉。

像有人無視疫情緊張，照樣出國旅遊，造成防疫陣線的壓力，實在太自私；還有特定記者粗暴質問中央防疫指揮中心，毫無任何證據之下，指控台灣控制篩檢量以營造沒有社區傳播的「假象」。前者不識大體，後者有違專業良知，都是在破壞得來不易的防疫成果，應予譴責。

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