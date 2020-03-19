自由廣場》（金恒煒專欄）抗疫之台灣模式vs.中國模式

對治武漢肺炎─不，應正名為「中國病毒」，美國總統川普定調的，看起來有兩個模式：一個是以色列總理納坦雅胡及紐西蘭總理阿爾登等人祭出的「台灣模式」；一個是「封城」的「中國模式」，法國決定封城十五天，居法的親屬電告說，好像中國模式有效。

台灣模式與中國模式最大或說最重要、最根本的差異，在民主與獨裁體制上。有三點可說。

第一，專制對上專業。中國大獨裁者習近平面告WHO秘書長譚德塞表示，武漢防疫由他「親自指揮、親自部署」，結果死人無數，禍殃全球。台灣不然，是專家團隊；由衛福部長陳時中任總指揮，總統固然不置一詞，即使行政院長也不越雷池一步。專業的事由專家總其成，誠如二十世紀初美國知識界巨擘李普曼（Walter Lippma）的強調：這個時代的中心思想，就是專家用所學以貢獻社會的實際發展與運作。台灣模式之所以勝中國模式，其一。

第二，陳時中回答BBC：「台灣經歷過SARS及H1N1，所以防疫機制啟動得早，警覺性高。」第一時間即登機檢疫，啟動應變中心。中國不然，武漢已「人傳人」了，沒有層峰點頭，省長等高幹就噤不敢言，也不讓「吹哨」，死的不只李文亮等人而已。台灣模式勝中國模式，這是其二。

再說，疫情一旦到不能控制，台灣模式已不能借鏡了，以為中國模式可行。問題是，中國是專制獨裁國家，一向視人命如草芥，毛澤東建議赫魯雪夫與美國打核戰：「我們中國人死掉四億，還剩兩億，用不了多少年，又可以恢復到六億人口」。武漢封城，就算死掉幾千幾百萬，保住十三億，完全老毛兵法，沒啥大不了！問題是，中國能，民主國家能嗎？更何況「中國病毒」解決了嗎？大有可疑。美國加州採取「居家避疫」，成熟的公民社會或可行。

第三，民主國家的社會韌帶在「信任」，極權國家只講強權。中國副總理孫春蘭到武漢展現成效，居民隔窗高喊：「騙的、假的，全部都是假的！」中國官方實行報復性打壓，下令封門、禁足，而且透過黨的喉舌全面推動肉麻當有趣的「感恩」；可見民之不信。台灣不然。政府的所有措施，人民不但知情、接收而且擁護；比如說管制口罩出口、醫療人員限制出境、高中師生禁止出國等等，雖然遭到沒有法源的質疑，但民意顯然站在政府這一邊，連國民黨第一實力派新北市長侯友宜都不諱言：「配合中央才能打勝仗」。老實說，法條千條萬條，政府要找法源，不是那麼難，重要的是，國家遭到緊急危難時，正當性作為比合法性更強有力，而關鍵在人民信任，信任又來自於執政能力；SARS爆發，時任台北市長馬英九「封院」，爆發恐怖的院內感染，人民信心崩潰，幸賴總統陳水扁介入。台灣模式勝中國模式，其三。

最後簡單談兩點。二二八之後，台灣人不敢碰政治，醫、法遂成為聰明才智之士的首選，台灣醫生專業一流，是歷史與時間的積澱；中國病毒肆虐的今天，綠營人才終於展現功力。第二，蔡英文剛選上總統，大用「老藍男」，本土社團多人在總統府當面抗議，蔡英公然表示是「民進黨沒人才」。二○一八年「九合一」大輸之後，起用蘇貞昌當行政院長，二○二○年大選之前，又內定游錫堃當立法院長，儘管蔡英文從來強調自己「不在壓力下低頭」，在選票下、在民意下非改弦更張不可。這就是民主；「台灣模式」遠邁「中國模式」在此。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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