自由廣場》（林保華專欄）無恥無底線 反習反共將成共識

今年二月二十六日，我在本欄文章說：「如果中國疫情好轉，台灣卻轉壞，他們更證明中國獨裁制度優於台灣民主制度，鼓動受害群體攻擊顛覆台灣民主政府是必然的。」沒有想到這個預言很快實現，但主要是針對美國與西方民主國家。而且不但是推銷中國抗疫模式，還把加害者身分轉為施恩者，要其他國家向中國致謝，甚至倒打一耙說病毒是美國傳給中國的。

一般罵人無恥已經是詞語的極端；但是用在如今中共的表現，這些字眼已經不夠，習近平的人格與中國的國格已經下流到沒有底線。

武漢肺炎發源於湖北武漢，是有目共睹的不爭事實，它因為爆出最多的病例與慘狀而被中共封城，並成為全球的焦點。中共在反咬一口前，先利用媒體粉飾太平、歌功頌德，然後再由外交部栽贓給美國。媒體的吹牛與謊言司空見慣，反日劇目就出現一個中國人手撕日本人的鏡頭，因此現在幾個月的娃娃可以說「媽媽出去了」有何難哉？

然而涉及外國一般都謹慎一些，但是中國的外交官與媒體可不理這一套，例如把義大利買的醫療用品宣傳是中國贈送的，還捏造民眾感恩場面，引發歐洲最親中政府的不滿。世衛組織的中國奴才們更不惜要求其他國家感謝中國，完全無視正是他們與中國的勾結隱瞞，才導致病毒蔓延全球的罪行。在阿里巴巴創始人馬雲轉為施恩者贈送韓國的口罩中居然發現韓國製的口罩，應該是早前韓國政府贈送給中國而被官員轉手拿到市場上出售。

中國出動外交部在毫無證據的情況下，指控武漢肺炎病毒是去年十月由美國軍人帶去的，可謂膽大妄為：第一，如果美國軍人帶毒，必然先傳染給本國民眾及鄰近國家，怎麼會在武漢爆發？而且最早把病毒帶到國外的，是中國人及在中國有旅遊史的外國人。第二，這是中國對美國的公然污衊挑釁。中國把美國當作天朝的地方政府栽贓，美國不但受害，還被誣賴毒源，受得了這樣的侮辱嗎？外交戰可能演變成一場戰爭。中國外交部提拔立功心切的趙立堅做爛頭蟀，然後黨媒與五毛們緊密配合。

中國要如此來竄改武肺歷史，顯然是目前習近平面臨的國內危機甚於國外。這些問題包括經濟運作的半癱瘓，以及民眾與黨內反習勢力的究責。煽動愛國主義民粹成為擺脫國內危機的暫時辦法。

然而這是飲鴆止渴，因為得罪了許多國家，且不說得罪美國等西方國家，還有東南亞鄰國，甚至中共的反美盟國，例如伊朗許多高級官員與議員中鏢，伊朗與美國有密切接觸嗎？由於這些無賴行為，反習反共將成為全球共識。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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