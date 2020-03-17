自由廣場》（北社評論）國民參審制與陪審團制的抉擇

◎ 葉賽鶯

二○一六年蔡總統就職演說，贏得最熱烈掌聲，就是司法改革。蔡總統隨即召開全國司改會議，指示要從人民的角度出發，呼應人民的需要和感受。經多次會議研討，司法、行政兩院於二○一七年將「國民參與刑事審判法草案」函送立法院審議。茲因立院屆期不續審，司法院會於本月初再通過該法案，參審制將再度進入立法程序。

然而，有執政黨數十位立委及在野黨團另提多項陪審團法案，而以台灣陪審團協會為主的民間團體，更極力反對參審制，主張陪審團制，並發起大遊行，獲得廣大民眾回響。按，國民參審制的核心在於審判由三位職業法官與六位國民法官組成，同時參與事實的認定與法律的適用及科刑，比較陪審團僅參與事實的認定，人民參與司法訟案程度更深，似應更能呼應人民的需要與感受，何以竟為多數民間團體反對？甚至執政黨部分立委也提出陪審團制法案？亟需深思。

全國司改會議就兩制利弊激辯之最終表決，贊成比例為七比七。何以司法院獨厚參審制？國民法官既排除有法律背景者任之，則參審時間通常僅數月，是否就能使一般國民做出妥適的法律判斷，進而量刑？非無疑慮。對此，有律師比喻，參審制好像是將三隻大野狼與六隻小綿羊關在一起，最後綿羊會被吃掉！此一比擬，雖屬戲謔之語，卻頗生動。足見民間團體對參審制的憂慮，非無憑據。

官方版採國民參審制，或認為與我國訴訟制度相近的德、日等國，目前都採之，似較英美法系的陪審團制，更符合國情。不過，事實上國人較常觀賞好萊塢或香港電影，對於陪審團制似較熟悉，對參審制的實際運作卻相當陌生；若然，國情真否較宜採參審制？再者，事實的認定，已不簡單，法律的適用，更是艱難，通常法律人要多年專研，再經嚴格考試，並密集培訓兩年，才取得候補法官資格。而陪審團僅參與事實的認定，已有勝任與否的批評，則要求非法律人的國民法官，除事實的認定外，進而參與適用法律及量刑，是否更難達成？

為呼應全國司改會議的決議，宜否分別先擬法案，選擇兩處中型法院，分別試行不同的兩制，俟檢討成效，再做抉擇？但願主事者能慎思衡酌，以不負人民對司改的殷切期望！

（作者為台灣北社理事兼法政組召集人）

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