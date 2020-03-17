自由廣場》群體免疫是佛系防疫還是人民遭殃

◎ 曾泰元

為了對抗新型冠狀病毒，英國的防疫政策出了個險招，採取「群體免疫」（herd immunity）的戰略。

英國政府判斷，疫情擋不住，即使勉強擋住，付出的代價太高，所以決定順勢而為，放手讓一大部分人感染。民眾生病痊癒之後就此免疫，病毒難以繼續傳播，疫情便能逐漸結束。首相強森還跟英國民眾坦誠地說，可能會有很多家庭失去他們摯愛的親友。

此舉引發了極大的爭議，全世界都為之譁然，許多人批其無情、冷血、危險、不負責任。英國政府雖稱有堅實的科學根據，然而連醫學團體、個別專家都公開質疑表達反對。拿幾千萬人的生命健康來印證達爾文的「生存競爭」、「物競天擇」、「適者生存」，這場豪賭式的實驗讓人不寒而慄。

就在英國的「群體免疫」戰略公布前一天，《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）剛剛發布了二○二○年第一季的新增詞語，其中就有herd immunity，實乃驚人的巧合。群體免疫不是新概念，存在於流行病學界已久，不過專業術語為語文詞典所收，代表著專業知識走出象牙塔，走進一般社會大眾的生活，意義特殊。

OED是英文詞典的權威，定義翔實嚴謹，有語文和專業領域的學者層層把關，呈現出來的文字值得參考。定義開門見山，說群體免疫（herd immunity）是「一個群體（最早指一群牛）對接觸傳染病的傳播所產生的抵抗力」。此段內容中規中矩，波瀾不驚。

在這段中性的陳述之後，定義馬上點明，說群體抵抗力要有條件配合，也就是「如果有足夠高比例的個體對此病免疫」。至於足夠高的比例是多少？OED沒有給出數字，或許因病而異，且留待科學界檢驗確定。

所以我們就放牛吃草，讓人群自然感染，好了之後自動免疫嗎？不是。在這個高比例免疫的條件之後，OED的定義還提到一個關鍵的前提，就是要施打疫苗：「通常是由於已經接種過預防該病的疫苗」。

問題是，新冠病毒到目前為止還沒有疫苗。英國政府難不成打算佛系到底，不作為，兩手一攤，讓老百姓自己承擔病毒的風險，無助地面對自然法則的優勝劣汰？

媒體報導，英國議會的請願網站已經有數十萬人在請願書上簽字，呼籲英國政府採取更加嚴厲的方式阻止疫情蔓延。防疫政策不能特立獨行，自絕於世界防疫體系之外。衷心希望英國當局懸崖勒馬，改弦更張，否則恐將給世界帶來難以預知的災難。

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

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