自由廣場》爭取參加世界軍人運動會 讓世界看見台灣

◎ 楊富勇

新冠肺炎疫情在中國武漢爆發，中國竟聲稱病毒來自於二○一九年至武漢參加世界軍人運動會的美軍，美方針對這個說法予以嚴正駁斥。孰是孰非不言而喻，不過在這場爭論中，倒是讓國人首次聽到有「世界軍人運動會」這麼一個國際運動賽事。

世界軍人運動會是世界上最高級別的軍人運動會，由國際軍事體育理事會舉辦，被稱為「軍人的奧運會」，首屆於一九九五年九月在義大利首都羅馬舉行，共有來自九十三個國家和地區的四千餘名現役軍人運動員參賽，充分展示和平時期各國軍隊的形象，被稱讚為「世界軍史上具有特殊意義的和平慶典」，之後每四年舉行一次。除常規賽項外，還設有其他運動會沒有的軍事五項、空軍五項、海軍五項、跳傘和越野等項目。去年第七屆世界軍人運動會在中國武漢舉辦，共計一○九個國家九千餘名軍人報名參加，競賽項目分廿七個大項、三二九個小項。在這屆賽事中，還爆發中國解放軍在定向比賽作弊而遭取消資格的醜聞。

國軍近年來參與國際軍事方面競賽，每當獲得佳績傳回國內時，總能讓國人為之振奮。國軍曾於二○一○年赴美參加國際狙擊競賽，在夜間八公里武裝跑步項目獲得第二名，以及在M82A1大口徑狙擊槍射擊項目獲得第四名，讓先進國家對台灣特戰部隊的能力刮目相看。海軍儀隊上兵蘇祈麟於二○一八年代表我國赴美參加「世界儀隊錦標賽」，以蒙眼操槍與拋槍背後接槍等高難度技法，除了積分第四，更獲頒大賽特別獎，感謝來自台灣的他讓賽事更為多元。

承平時期，國軍的主要任務為救災，難以在戰訓本務上獲得成就感，空有十八般武藝卻苦無舞台展現。國防部應積極爭取組隊參加世界軍人運動會，讓國軍官兵有機會與各國軍人互相競技以及交流，相信一定能鼓舞官兵更加用心投入戰備訓練，並讓世界藉由這支鋼鐵勁旅看見台灣，彰顯台灣是主權獨立的國家。誠然，以我國在國際上的處境，想要參賽談何容易，但看到衛福部不畏中共打壓，堅持爭取進入世界衛生組織，在維護國家主權方面，國防部難道不如衛福部嗎？期待有朝一日我三軍健兒，能在世界軍人運動會上大展身手，最好能在競賽項目中電爆習於作弊的中國解放軍，成為隸屬於國防部的台灣之光。

（作者為大學職員）

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