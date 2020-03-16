高教展望》私校退場基金 擬代償教師欠薪

教育部。（資料照）

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕教育部一○六年設立大專校院轉型及退場基金，迄今卻有私校即使欠薪仍擺爛，教育部將修改辦法增設「代償機制」，基金先給付教師遭校方積欠款項，後續再向學校求償。前教育部長黃榮村則直言，少子化造成私校退場危機迫在眉睫，政府應考慮通過高教特別條例，退場、轉型、私私併、公私併等，都需大破大立勉力一搏，否則高教大海嘯恐造成哀鴻遍野。

教育部技職司表示，退場基金獲立法院同意編列廿五億，截至今年三月支出三八四八萬多元，用於學生轉學安置等，另日前首筆融資給南榮科大六七九九萬。但目前基金運用未包含「代償機制」，如一○三年停辦的永達技術學院，因董事會不作為，教師被長期欠款，已研擬代償機制，學校教師若債權確立，可先申請基金代償，教部後向學校索取。

對於私校轉型退場條例草案遲未過，技職司說，預計重修後六月送行政院審議，再送立法院。

高教工會組織部主任林柏儀說，粗估一千名學生與百名教師規模的私校，年營運成本八千萬至一億元，少子女化衝擊私校倒閉，退場基金廿五億元是否足夠令人擔憂。以永達案為例，教育部解散清算太慢，六年前該校欠薪時就該接手，除派駐公益董事或監察人，更可依私校法撤換校長，私校董事會退不掉，是教育部放棄政策工具。

黃榮村︰應設特別條例 成立高教RTC

前教育部長黃榮村則認為，政府應考慮通過高教特別條例，解決法令限制，退場轉型、併校、成立私校經營實驗計畫等都需一搏；也可參考銀行壞帳的金融重建基金模式，成立高教RTC解決問題。

他並建議，應開全國高教會議解決私校與技職問題，可推出暫行條例，也須設落日條款等，讓其五至十年內解決才是正確之道。私校轉退條例已兩年多無動靜，未來若高教大海嘯衝擊，恐哀鴻遍野。

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