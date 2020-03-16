自由廣場》英國抗疫策略 台灣不能學

◎ 沈政男

武漢肺炎在歐洲蔓延，英國想採取「讓六成民眾感染，取得群體免疫」策略，竟有不少台灣人附和說「社區傳播終究難擋，不如學習英國」，實在荒謬。

英國並非第一個提出此等策略的國家，日本早在幾週前就畫出相同的防疫曲線，也就是把原本呈對數成長的新增病例數，從陡峭的高山拉成比較矮的高原，好讓醫療體系可以慢慢消化所有病例。這其實是一個一廂情願的防疫策略，因為新興傳染病的防疫曲線要怎麼演變，根本沒人可以逆料。以日本來說（官方鼓勵發燒四天才就醫），到目前為止尚能把每日新增病例控制在數十例，但不代表英國也可以，而假使英國不幸成了下一個義大利，三、四週內爆發上萬病例，那麼原本就捉襟見肘的醫療體系（看病常須等待數月）將一夕崩潰，比義大利還慘。

台灣不應學習英國的投降心態，而是要警惕，雖然第一波來自中國的病毒擴散已經減緩，第二波來自歐洲的疫情因為他們的鬆垮防疫策略，反而更應強力圍堵。這兩天新增多起病例大都來自歐洲便是警訊，而指揮中心下令三月十四日以後上機訪歐者回國都須居家檢疫，其實兩週以內上機者都有很高的感染風險，恐成防疫破口。

另外值得注意的是，一旦發生大規模社區感染，台灣的防疫曲線能否控制在可承受範圍？其中最重要因素是台灣能夠處理多少重症病例。先前中國湖北經驗顯示，需加護病床比例為五％，而且以老年人居多，但義大利最新報告顯示，重症比例高達十％以上，法國也說半數重症病例乃六十歲以下族群。台灣目前有七千多張加護病床，但空床只有一千多，如果爆發病例超過一萬，很可能就會床位不足，這時必須停止非緊急手術，清出更多床位，或者將一般病房改裝成簡易加護病房。

日本經驗顯示，有將近四成重症病例必須使用葉克膜，而使用者至今沒有任何死亡病例，可見相當重要。台灣每年總共施行葉克膜兩千例，但可同時施行多少病例，必須先行盤點。新加坡則說，加護病房人員的防疫資訊、防疫裝備與插管技術都須納入管理，才能維持照顧品質。義大利也講得很清楚，如果不同時進行嚴格防疫，那麼再多的加護病房也不夠用。

這些國外經驗顯示，強力圍堵即使在爆發社區傳播後仍須持續進行，並搭配充分準備的醫療體系，雙管齊下，才是理想的防疫策略。

（作者為醫師，台中市民）

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