自由廣場》蔡學良．蔡英文．司改？

◎ 張勳慶

發生在二○○八年五月空軍中士蔡學良在台東縣太平靶場死亡案件，上週一（九日）再審期限最後一天，蔡學良母親尤瑞敏終於拿到有力證據，向高院聲請民事再審。不過此一證據竟不是出於司法體系，而是尤女面陳蔡英文總統後才拿到的。

據該案律師表示，在蔡英文總統指示行政院、國防部運用相關實彈測試資源進行程序，歷經數月，政院開協調會、二○五兵工廠實彈射擊而完成鑑定報告。報告顯示，蔡學良並非死於「步槍」子彈，成為聲請再審有力證據。

蔡學良案在當初軍事法醫、軍事檢察官相驗後，是以蔡學良持T65K2步槍「吞槍」自殺結案。尤瑞敏堅持兒子沒有自殺的理由，在律師協助下另尋途徑，最後高等法院民事判決是步槍意外走火下死亡。一直等到蔡英文下達指示進行實彈測試，還有台大法醫研究所老師李俊億協助下，認為並非死於步槍，整個過程中竟是從地院、高院、最高院，都不願去做槍枝實彈射擊鑑定，人命如此廉價，比口罩還不如。這趟為了追尋真相旅程走了十二年，全遭到司法人為下的碰壁、阻撓。

當過兵者皆知，早期連隊中只有連長才有配手槍，其他都是步槍。加上若蔡學良是吞槍自殺，那也不可能當下只有他一人在靶場，而且若真的是如此，那現場一定留下彈殼和彈頭，軍事檢察官當時物證都徹底搜索了嗎？又因為槍管長短和子彈製造上不同，射擊後，都會造成不一樣的傷口，若配合彈道實測，命案真相是可弄出頭緒來，怎會軍方和台灣整個司法都懶得去做鑑定？軍方當初的謊言是為了替誰說謊？為了保護何人？現場有那些人知情卻選擇踐踏真相？

軍方處理已夠讓人憤怒，但沒想到另尋途徑透過司法院的三級體系，也和軍檢半斤八兩！三一九槍擊案可以實彈測試，但為國盡忠的志願役男死亡，卻全都採用「官方說詞」，現在步槍變手槍，若案情大白，那監察院真該不分官階，把這些人辦到底！

這樣的司法體系，難怪過半人民不信任！更讓人懷疑，是否仍有不公不義的冤屈，被權勢給深埋在營區？對那上任第一年就召開司改國是會議的蔡英文總統，可能更是五味雜陳吧！

（作者任職文教機構，新北市民）

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