自由廣場》野百合要廢鄉鎮市選舉？

◎ 施喻琁

值此野百合學運三十週年之際，立法委員鄭運鵬、鍾佳濱等人提案修正《地方制度法》，取消鄉鎮市級自治選舉，扼殺草根性民主，顯得諷刺！

一九九○年野百合學運影響台灣的政局和民主政治發展，當時的李登輝總統承諾學運學生代表要求召開國是會議，針對「地方制度」、「憲法與臨時條款修正方式」等議題討論，達成「修憲以《中華民國憲法增修條文》名之」等共識。《地方制度法》依憲法增修條文第九條第一項制定之，其中第三章地方自治第一節地方自治團體及其居民之權利與義務第十四條和第十六條明確規定：鄉鎮市為地方自治團體、鄉鎮市民對於地方公職人員有依法選舉罷免之權。因此，鄉鎮市民政治參與最主要的行為表現莫過於鄉鎮市長選舉和鄉鎮市民代表選舉。

試問這次修正《地方制度法》且曾參與野百合學運的共同提案人鍾佳濱和連署人范雲委員，如果「取消鄉鎮市級自治選舉」，地方自治團體的民主運作要如何維護？草根性民主要如何實現？筆者在檢視提案內容後，有許多疑問，諸如：

一、派系、黑金難道只會介入鄉鎮市級自治選舉？里長選舉、直轄市和縣市級自治選舉就不會介入嗎？時代力量曾在二○一八年整理調查公布全國一七六九位縣市議員參選人中，將近兩百位涉及賄選、酒駕、酒駕關說以及各類刑事犯罪。照鄭運鵬委員等人的邏輯，直轄市長、縣市長和里長是不是也要改官派呢？

二、縣市未升格，鄉鎮市卻改制，資源分配公平嗎？

三、十九位提案人和連署人僅鍾佳濱和蔡易餘兩位為非六都及省轄市立委，其他選區內有鄉鎮市的二十位立委，為什麼未連署（贊成或反對）？提案人難道不需要召開公聽會嗎？

立法院法制局曾在二○一七年十二月「鄉鎮市長改為官派應行考量因素」議題研析報告中提到，取消鄉鎮市長民選會弱化草根民主、限縮在野黨地方政治生存空間，官派來自其他區域人選欠缺社會連帶關係、不利基層民主，台灣地方到中央層次民主選舉出現制度缺口，變相政治酬庸、無法充分彰顯民意，以充斥黑金理由取消基層選舉，根本是倒果為因等。筆者呼籲提案立委們參考法制局建議，應採謹慎研擬配套方式因應。

（作者為前立法院黨團內政委員會國會助理）

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