自由共和國》吳誠文／科技防疫國家隊

口罩機國家隊在經濟部長沈榮津領軍下，全國工具機業者與口罩產線製造商等以使命必達的精神，不到一個月新機台就進入量產。(資料照)

吳誠文／成大講座教授兼副校長

新型冠狀病毒隨著人類四處旅行並快速繁衍，短短三個月全球感染確診人數已經突破十四萬人，因急性肺炎死亡也已超過五千五百人，造成社會恐慌不安，部分經濟活動急速萎縮。所幸台灣政府先天下之憂而憂，在第一時間成立中央流行疫情指揮中心，整合各部會及民間力量，各種超前部署的防疫措施成效顯著，不但獲得全民肯定，也讓台灣在國際上揚眉吐氣。

危機可以成為轉機，關鍵在於領導人的智慧與膽識。過去常被詬病不合作的各機構、團體、組織、部門等，這次卻同仇敵愾，團結一致，各種國家隊立即成軍，也凝聚了國民的向心力。其中「口罩機國家隊」最令人佩服，在有卓越領導與執行力的經濟部長沈榮津領軍下，全國工具機業者與口罩產線製造商，以及工研院、紡織所、精機中心、金工中心等政府法人團隊以使命必達的精神，從春節假期開始即夜以繼日輪班組裝機台、進料、試產，結果不到一個月新機台就進入量產，堪稱奇蹟，令國人驕傲感動。與之搭配的「口罩地圖國家隊」一樣是在政府各部會與民間通力合作下創造的典範，一樣令人驕傲感動。

在醫護人員疲於奔命的同時，另一個政府與民間合組的「抗疫國家隊」也宣告成軍，分頭投入快篩、藥物及疫苗開發，其中已有初步成果的包含國家衛生研究院積極投入美國藥廠吉立亞公司的「瑞德西韋」藥物合成工作，及中央研究院執行的快速檢測抗體開發工作。這兩個例子都是從事科學研究的科學家臨危受命，將科學知識轉化為實用技術與產品。科學家對社會貢獻的實際展示，就是有能力且願意跨領域合作，把科學知識轉化為實用技術與產品以造福社會大眾。

現在問題是，全球確診的十四萬人，他們確診前後的旅行軌跡與接觸歷史資料是不是很重要？如何快速取得？連帶可能受影響的有哪些人？這些人衍生的龐大的足跡資料如何用科技協助快速取得？他們在各國各地接受的處置項目、流程及篩檢治療方式、流程等，對於他們的健康恢復與否的影響如何？這幾乎不可解的問題回到台灣來，五十九個確診病例，他們確診前後的旅行軌跡與接觸歷史資料、接觸影響到的所有人的足跡及他們在國內接受的處置項目、流程及篩檢治療方式、流程等數據與資料，我們可以掌控取得嗎？可以建立模型以利後續分析、評估、預測嗎？可以建立平台以利模型擴散，對外服務全球需要的國家，對內服務各個需要的組織機構嗎？

我要呼籲的是，以台灣一流的醫療與公衛團隊，加上一流的科技水準與人民素質，可以對全球產生更大的貢獻，應該趁著這個轉機點組成一個「科技防疫國家隊」，將台灣成功的防疫措施與經驗連結我們堅強的科技實力，轉成系統化可以服務全球人類的模型、平台與系統。因為牽涉到疫情擴散模型與數據、防疫措施與數據、大量人口移動模型與數據、篩檢及治療方法與數據等等，這將是一項大型跨領域的複雜任務，因此這種大型的「科技防疫系統模型與平台建構」計畫應該由國家隊負責執行。如果成功，其他國家要學習並在地化台灣經驗就相對容易，而且從國家巨觀模型與平台可以擴散到各種細部模型與系統，例如醫療院所防疫系統、校園防疫系統、企業防疫系統、社區防疫系統等。科技部掌握了全國大部分從事科技研發的學者與專家，其中雖然絕大多數人的研究工作與抗疫或防疫無直接關聯，但是政府現在有機會可以整合相關部會及徵召臨床醫學、公衛、防疫、雲端運算、AI、通訊等頂尖學者及民間專家與機構，規劃並啟動這個計畫，而各種細部模型與系統則可以開放平台與原始碼讓民間及國際參與開發。

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