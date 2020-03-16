社論》對疫情中反全球化的反思

武漢肺炎如瘟疫般在全球蔓延擴散，不但造成民眾驚恐，也導致經濟供需急凍，衝擊實體經濟與金融市場，尤有甚者，各國為了防止病毒傳播，紛紛採取閉關自守的鎖國政策。美國、西班牙等國宣布進入緊急狀態，除了內部的封城、停止大眾集會、藝術表演、運動賽事，關閉學校、商店，更對外禁航、禁止外國人入境。全球化的進展瞬間出現逆轉，世界村竟然碎片化，成為一座座孤立的城堡，人群、社會與國家之間，失去了連結的網絡，陷入疏離、隔絕的狀態。這到底是因應疫情的短期現象抑或長期趨勢，值得觀察、探究。

近代世界的經濟成長，既受益於全球化趨勢，同時也加速了全球化的普及。可以說，人類近代經貿的蓬勃發展，是建立在人流、物流與金流的全球自由流動基礎上。如今，武漢肺炎這隻黑天鵝出現，似乎在逼使人們對理所當然的全球化進行深沉的反思，選擇另外的替代路徑。首先，疫情爆發後，人們才驚覺世界經濟運轉竟然繫於極少數國家，以致中國能否順利復工，成為全球供應鏈能否恢復正常轉動的關鍵。這種畸形現象乃是企業以生產成本為主要考量進行外包，進而導致生產流程集中於特定擁有低勞動成本的國家（如中國），而當病毒對於「世界工廠」內的中國勞工帶來嚴重生命威脅時，生產線便因此中斷，原物料、零組件與終端產品隨之斷鏈，對此，自然而然出現的補救選擇便是推動製造業回流、在地生產，從而改變當前偏差、傾斜的國際經貿型態。

其次，病毒對於全球金融、商品市場的衝擊，已超過金融海嘯，股市、債市與商品市場同時重挫，不但高風險資產乏人問津，避險商品同樣未獲青睞，而債券價格的飆升，也代表現金帶來的安全感仍然不足。特別的是，由股市的表現看來，似乎比較封閉的市場較之開放市場更能承受疫情的打擊。中國是疫情的起源國，但其股市卻比歐、美、日，甚至疫情輕微的台灣，更展現出抗跌的韌性。其中的關鍵在於封閉市場的漲跌，並非循著自由市場機制波動，可由政府操控，執政者不受制衡，得以施加更多的政策工具以因應危機，維持市場的穩定，降低重大利空對經濟與市場的衝擊。換言之，開放、透明與自由流動，是現代資本市場的根本，政府的介入操控並非常態，但是，在重大危機產生時，是否會成為投資人為保住資產的另類選擇，或許也是病毒帶來的另一種思考角度。

此外，病毒因為具有高度傳染力，致死率高，很多悲觀的預測是人口的六、七成會被感染，而且很多國家一旦出現破口，感染人數就會快速飆升，造成人人自危，對別人抱持懷疑、歧視的心態，可說為人們與國家帶來一股強烈的自我退縮、反開放的傾向。因而，人們將別人、國家對外國，視為可能的帶原者，乃採取決絕的手段，企圖完全阻離人群與國際的往來，於是封城的封城，鎖國的鎖國，禁航的禁航，活動停辦的停辦，學校能關的就關，搞得風聲鶴唳，民眾生活在恐懼之中。尤要者，在治療藥物與疫苗還未研發成功之前，隔離、封城等措施降低人員的接觸、流動，似乎避免了人傳人的群聚與社區感染，使得第一波疫情震央的中國與第二波的南韓，顯然走過了疫情高峰的陰霾。如此的封城、鎖國政策一旦奏效，成為對付病毒的有效方法，是否讓權力集中的統治模式對世人產生誘惑，不免令人憂心。

此次新冠肺炎的衝擊是全球性的，並沒有局限於特定區域，也不分政治、經濟體制，更無論共產國家或民主世界，地球上幾乎沒有一處是絕對安全的。為了防堵病毒的蔓延，反全球化的政策作為，成為政府治理的顯學，而猜忌、仇恨與歧視的情緒滋長，則搧起了民族主義、種族主義的怒火，使得「威權統治」或「大政府」可能蔚為大潮。幸運的是，台灣至今防疫績效受到國外肯定，而成功的關鍵在於疫情的透明與醫療專業掛帥，較少使用權力集中的手段，因此台灣的防疫若能成功，則具有民主內涵的台灣經驗，將是現今出現的反全球化、威權統治逆流中一個值得借鏡的治理模式。

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