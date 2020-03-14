自由廣場》改革國民黨 從下架吳斯懷開始

◎ 冼義哲

不久前，四十八歲的立委江啟臣擊敗前台北市長郝龍斌，當選中國國民黨主席，寫下最年輕主席的紀錄，被視為轉型的寄望。

江以「世代合作、內造化、數位化」為主席競選政見，接手吳敦義留下的殘局時也說，「沒有任何時間可以虛擲，必須開始與時間賽跑」，若說真要有立竿見影的改革效果，筆者建議江主席果斷開除不分區立委吳斯懷的黨籍，透過「自主下架」來大破大立。

被鄉民封為「舔共退將」的吳斯懷，自名列不分區後社會反彈不斷，其政治立場被認為有害國家安全、過往作為更是「軍魂失格」、所擁抱的價值立場堪稱反動象徵，幾乎是全民反對的人物，連國民黨自家候選人都看不下去；就任立委後進入社福及衛環委員會，武漢肺炎全國抗疫作戰的此際，質詢卻抱怨防疫ＳＯＰ引爆眾怒，本業沒顧好卻跑去登記國防外交委員會質詢，還「撈過界」去向國防部調閱大量軍情資料。

不僅如此，身為退休將領卻在國會殿堂公開長他人志氣、滅自己威風、扯國軍後腿，還與中共同一口徑把台灣當作是軟弱一地，但在不分區立委的保護傘底下，如今只有江啟臣主席可以「處置」。

如今習近平只透過國台辦發言而不致賀電、江就職致詞也不提九二共識了，誠如江其言「國民黨必須先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義地去談如何拉近兩岸共識」，而要成為國民黨真正的救世主，勢必要斬除「買辦」、與紅統劃清界線，既然對習無賀電敢直言「都不會影響推動改革的腳步」，江主席此時更應該回應台灣社會的期待。

江於主席選舉時曾表示將「設置駐美辦公室」作為重要的目標，導回過去幾年越來越極端的國民黨路線是必要課題，國民黨過去長年積累與中共「說得不清不楚」的關係，如今必須面對台灣人民在大選中做出的選擇，「親中」這條不合時宜的路線該如何處理？乃至於如何透過具體作為，重建與美方之間的信任？既然任期不過一年多，筆者建議江主席破釜沉舟，從國民黨自主下架吳斯懷開始，展現沒有包袱的改革決心。

（作者為青年佔領政治發起人，澎湖縣民）

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