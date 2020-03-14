自由廣場》特殊國與國關係 談一則假新聞

◎ 鄭恆佳

「你有多久沒有聽到『中華民國』了呢？」

在三月九日立委陳柏惟於外交及國防委員會的質詢，再次談論到了台灣是否是個國家的議題。當新冠肺炎疫情導致我國人民在境外遭到排華事件波及，外交部將如何因應？並向部長吳釗燮投出了直球：「中國對我們來說到底是本國還是外國？」這問題的答案，其實早就在絕大多數的國人心中。

兩岸政治的對立局勢，迄今已經超過七十餘年，我們與中共本來就是特殊國與國關係，然兩岸政治卻不斷地被作為討論話題，當政治人物不斷把台灣國家論掛在嘴邊之際，實質上對於真正的國家利益又帶來了怎麼樣的貢獻？

當我們在爭論「中國的旅遊警示在外交部看不到，而必須在陸委會才能做查詢」，不妨思考一下，這又是為何？它是礙於憲法第四條對領土上的解釋以及維持兩岸穩定之和平發展而採取的作為。

中研院八日在自己官方臉書上公開發布成功研發出針對新冠病毒確診的快篩試劑，這是多麼令國人驕傲的一項成就。但不到一天的時間，網路上就大量出現「台灣防疫創佳績，中國邀功稱台灣為『中國台灣省』」等相關中共的負面評論與報導，直到十日才由台灣事實查核中心揭露這篇假訊息的真相，這其中不難看出兩岸問題一直都有特定人士用來煽動民意的資訊操作。

台灣與中國的關係從開放總統直接民選以來就一直是國內政壇上所爭論不休的議題，也是許多政論節目或新聞媒體的討論內容；可是當中華民國的存在已成為事實，我們還有必要繼續再錯把實然當應然嗎？

退此一步，即無死所。無休止地爭辯我國與中共間的存在關係，反倒更該挺身捍衛屬於我們國家的自身尊嚴。

（作者為國防大學政治學系研究所碩士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法