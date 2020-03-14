自由廣場》統獨言論逆轉 正常化國家起步

◎ 劉國棟

最近公布的民調，自認是台灣人的比重升抵八十三％，自認是中國人的比例，已經低於五％。這個民調所顯現的重大意義有二：台灣的「統獨言論」已經逆轉，台灣住民集體認同我們是「主權獨立」的國家。

八十三％自認是台灣人，著實令人興奮。因為，統獨言論的逆轉，讓台灣終於踏出了邁向「正常化國家」的第一步。這一步蹉跎了七十四年之久。

一、「台獨噤聲」的時代：從一九四七年的二二八事件到一九八八年元月蔣經國逝世，這四十一年期間，台灣全體住民的思想、言論、行為是被中國國民黨嚴格箝制和扭曲的時期。「台獨噤聲」也連帶造成許多政治上「不正常」的認知和言行。

二、「不統不獨」的時代：蔣經國逝世，由副總統李登輝繼位，開始糾正台灣的「不正常」現象，「國統綱領」和「兩國論」同時存在，乃是「不統不獨」的先聲。二○○○年民主進步黨陳水扁執政，並未廢除「國統綱領」，又推出「一邊一國論」；二○○八年馬英九的「九二共識，各自表述」之ＲＯＣ台獨論；基本上，這些都是「不統不獨」的言行表達。可以說，李登輝總統就任後的二十八年期間，乃是台灣「不正常」和「正常化」之間的拔河拉鋸戰。

三、「統一噤聲」的時代：二○一六年民進黨從病榻中復元，蔡英文當選總統執政。秉持的大政方針是維持現狀（Status Quo）政策，不去挑釁中國，在「中華民國台灣」的既成事實下，進行幾項重大的政經社改革，獲得美國的政策支持。

蔡政府大膽的年金改革，雖然招來深藍族群的怨懟，卻也贏得多數人普遍的共鳴，在二○二○年元月十一日贏得總統大選，即將繼續下一個四年的任期。她承諾，要交給下一代一個「更美好」的國家。其實，我們所期待的「更美好」很簡單，就是讓在台的五％中國人「統一噤聲」，便是功德一件了。

集體認同台灣是個「主權獨立」的國家， 我們是台灣人，不是中國人。這個集體認同，正是台灣邁向政治「正常化」的力道。我們期待，這個認同度能很快再向上推升十七％，成為百分之百的全民共識與意志。

（作者為EMS企業退休人員，歐美派駐十二年）

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