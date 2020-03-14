自由廣場》回應「中研院改英文名」

◎ TACO

新科立委范雲教授日前質詢時，對中央研究院的英文名稱Academia Sinica在國際上容易讓人以為是中國的研究機構，建議改成Academia Taiwanica，以明確其台灣的身分。東吳大學英文系副教授曾泰元先生隨即投書自由時報「中研院改英文名 應仔細權衡」，看完後，筆者想藉公開園地與曾教授略做商榷。

Academia Sinica（拉丁文）英文意為Chinese Academy（中國的研究院）， Sinica的確有可能會讓人誤以為是中國（也就是現時國際公認的「中華人民共和國」）。曾先生強調，這得要英文夠好、又對拉丁文有一定了解的學界人士（才會誤解）。

曾教授的說法有趣，不過恰恰好證明中研院的確應該「正名」。原因無他，國際間學術研究或發表，各國市井小民類多無甚興趣，甚至無緣與聞，當然就少有「誤認」的問題。偏偏對中研院研究成果有所接觸，且「英文夠好、又對拉丁文有一定了解的學界人士」，反而才有「可能會將Sinica誤以為是中國」。其二，所謂「讓人誤以為」更是因果顛倒！試問，中研院都自己標示Sinica（中國的），何來「誤以為」呢？

曾教授文末說，中研院許多研究成果均掛著Academia Sinica之名打入西方學術圈，篳路藍縷，聲譽來之不易。中研院在討論改名時，不妨權衡。

誠如曾教授所說，中研院聲譽來之不易，然而不幸，在國際上很多「英文夠好、又對拉丁文有一定了解的學界人士」之中，這聲譽是屬於Sinica、是屬於中國的。若不「正名」，台灣學術界的努力，到頭來不過是為人作嫁。

改與不改，權衡輕重，其理至明。其他的所謂「大時代的歷史背景」，且放一邊去吧！

（作者為新聞漫畫家，台北市民）

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