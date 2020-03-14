自由廣場》蝗災 曾導致台灣8000人餓死

◎ 李道勇

去年，一場從中國轉口的非洲豬瘟，讓我們如臨大敵；接著又是秋行軍蟲，從中國順著氣流而現蹤台灣，使得農委會動植物防檢局疲於奔命；正當豬瘟、蟲災未除，新冠肺炎疫情在全世界拉起警報，疾管署也上緊發條。

聯合國糧食及農業組織於二月初發布警報，警告南亞印度、西南亞巴基斯坦、阿拉伯半島葉門、非洲衣索比亞及肯亞等地區，目前大量沙漠飛蝗群聚遷飛，正向東來，據說先頭部隊已抵達中國新疆。

我們的防檢局說，台灣氣候及環境不適合沙漠飛蝗，且依邊境檢疫紀錄顯示，從未有從非洲、印度等地區輸入植物產品上截獲沙漠飛蝗，評估入侵風險極低。現在的季節還沒有很強的西南風，蝗蟲如要透過雲雨帶飛過來也有點困難。

但是，根據荷蘭人所寫的《熱蘭遮城日誌》，台灣曾在一六五三到一六五五年間遭受到三年的大蝗災，造成全島饑荒、八千人餓死（當時漢人大概只有二萬人）。另外，一九四六年九月底，也有新聞報導高雄蝗災即將蔓延台南、屏東，並且北上到了布袋，等於嘉義海線也都有了蝗災。（據統計，台灣有十六屬二十四種蝗蟲）

除了蝗蟲威脅之外，還有一種「無敵破壞王」的草地貪夜蛾（秋行軍蟲），具有飛遷擴散快速、繁殖能力甚強、暴食危害和幾乎無法根治的特點，也是聯合國糧農組織預警的重大農業害蟲。它去年曾入侵中國二十五個省，而且還飛越台灣海峽，入侵台灣，在苗栗被發現蹤跡。

期望防檢局透過植物疫情監測機制，加強田間巡查及通報，發現狀況即啟動防治因應措施。各地民眾也應提高警覺，協助辛苦的防檢局。

（作者為城南文史工作室負責人）

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