自由廣場》江啟臣要不要救韓國瑜？

◎ 陳文卿

韓國瑜之瞬間暴起暴落堪稱是當今台灣政壇的奇蹟。曾經「一人救全黨」，以救世主之姿幫國民黨贏得地方選舉，因此二○一八年的韓國瑜是功在國民黨。可是他旋即垂涎總統大位，雖然挾韓粉之威逼退黨內競爭者，但繼之卻以荒腔走板的表現，讓國民黨在總統大選潰敗，並使同黨的區域立委候選人也遭到池魚之殃，韓國瑜遂成為國民黨敗選的「頭號戰犯」。

因此，此時來評斷韓國瑜，對國民黨而言是功過相抵，兩不相欠。接下來能否安然度過罷免危機，要看韓國瑜自己的造化，以及這幾個月在高雄市政的表現能否感動高雄市民的心，讓原先想罷韓的市民回心轉意，願意再給韓市長機會。

而這一切，球其實都在韓國瑜自己手上，裁判者是高雄市民。國民黨基於同志之情誼從旁關切當然應該，但其實幫不上什麼忙，也不應該動員甚至幫韓國瑜過度的包裝美化，而適得其反。甚至於如果將「反罷韓」視為江主席上任後的首戰，則可能是「有功無賞打破要賠」。道理很簡單，如果罷韓成功了，吃了敗仗的江主席也賠上一些威望。而如果韓國瑜竟挺過來了，則氣焰將更盛，「國瑜黨」甚至可能超越國民黨，江主席有能力駕馭嗎？

江啟臣在國民黨形勢低迷之際接任黨主席，雖然任期僅一年多，但卻負有振衰起敝帶領國民黨走出陰霾的重任，豈可再被罷韓事件羈絆住，甚至浪費有限的資源投入這場罷免案戰場？韓流對國民黨宛如一場春夢，但夢醒之後仍須回歸現實大步向前，而不宜再沉溺於夢中無法自拔。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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