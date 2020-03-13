自由廣場》香港人看韓國瑜的香港村意圖

◎ 黃世澤

因為政績太爛，而引發數十萬人連署罷免的高雄市長韓國瑜，不改其胡說八道作風，聲稱要在高雄搞「香港村」，讓香港人定居。這表面上為香港人好，但出自一個親共市長之口，就明顯有陰謀所在。

其實要接納香港人，特別是參與抗爭的香港人，不用建什麼香港村；而且，要讓參與抗爭的香港年輕人有容身之所，這已是中央政府事權，不到韓國瑜去理。但韓國瑜所謂香港村，要同時吸納近年親共親得十分令人冒火的馬來西亞華人，其實這香港村根本就是用來炒房子，並且實際要吸納的是有錢的親共港人以及大馬華人，既可以炒房，又可以增加日後親共選民數目，這種陰謀實在太國民黨典型思維。特別是香港仍然有不少支持國民黨的中生代人士，他們如果有中華民國國籍，很大機會把票投到國民黨手上。筆者縱使在香港長大，都不會贊成韓國瑜所謂香港村計畫，因為這太赤裸的引進親共人士，影響高雄人口結構，這樣混帳的事，其實明眼人都看得出來。

韓國瑜以為不斷推出炒房點子，就可以保住烏紗帽，他簡直侮辱香港人和高雄人的智慧。以現時武漢肺炎造成的國際經濟動盪形勢，房價根本無可以炒作的空間，資產價值下調是必然，不要與正常經濟定律對著幹。而由於不少中國共產黨的人，會滲透入香港搞抗爭的人當中，再伺機滲透到台灣，因此，不單不能搞所謂香港村，就算台灣要收容香港抗爭者，也要以專法處理，主力是照顧香港出生長大的年輕抗爭者，而且必須花費相當人力物力去做個案審查，免得真抗爭的沒收容起來，但引了一堆共產黨派來的假貨，畢竟中共這個政黨毫無底線可言。

由韓國瑜的香港村，看到光復高雄是必要的，這種滿腦子漠視民生，只顧中共利益和房價的傢伙，早就要送下台。高雄市民需要一個腦袋正常的人當市民，當年陳其邁醫生輸了市長，但當了行政院副院長領導抗疫，那是台灣人民的運氣。但運氣總不能長久，台灣人必須用選票將看來草包的有問題傢伙趕出政府，還民眾正常的生活。

（作者是居德英籍時事評論員，香港出生及長大）

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