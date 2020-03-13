自由廣場》當AIT說「維持現狀···不完美」

◎ 洪世才

ＡＩＴ發言人孟雨荷在「請問發言人」影片中回應網友，關於美台建交的提問時表示，維持現狀給兩岸提供和平和繁榮，嘗試改變維持現狀則會威脅穩定，「不可諱言，這個情況不完美。」直接、簡單扼要的點出當前癥結，暗示問題出在中國，不是美國。

而台灣美國商會會長海爾（Neil Hare）卻在美國商會官網撰文強調，美國若要買格陵蘭島，還不如買下台灣。他從三方面強調台灣對美國的重要性：

一、台灣處於美國外交政策所稱的「戰略模糊」。

二、根據國際法，美國在第二次世界大戰擊敗日本，對台灣有合法主權。

三、台灣在生物科技、化學和工程領域處於領先地位，台灣擁有全球第廿二大ＧＤＰ，是美國第十一大貿易夥伴。

如果不買台灣，海爾退而求其次的認為，給予台灣自由貿易協定和特殊移民身分，也是不錯的選擇。

孟雨荷和海爾分別來自美國官方、民間，兜在一起觀察很有趣。兩者其實都強調台灣對美國的重要性，官方是認為有中國作梗，改變台海現狀並不容易，只能維持現狀，徐徐圖之。民間則提出補救之路，若沒有辦法現在就改變台海現狀，那麼給予台美自貿協定，穩定台灣的經濟發展，再給予台灣特殊移民身分作為對台灣人的保障，也不失抓緊台灣的辦法。

然而，台灣的問題，其實也不是只有外在的中國和美國因素，癥結在於台灣本身人民對台灣獨立的猶豫。由於文化歷史、血緣和殖民性質的種種因素，台灣內部的統獨紛擾，使得台灣政治人物有了「以拖待變」的想法，這也是影響美、中對台角力作為，台灣也跟著「維持現狀」以拖待變。

「維持現狀」有這麼多不穩定因素，自然不是最好的辦法。所以，若把美國商會會長海爾的主張視為「美國丟出的試探」，那麼，台灣政府接下來該怎麼做呢？不只台灣政府要有抉擇，美國的觀點因台灣人民的猶豫，而對台灣的未來有所保留，台灣人民是否要有「醍醐灌頂」的醒悟，覺悟「自己才是自己的主人」？

（作者為資深新聞工作人員，彰化縣民）

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