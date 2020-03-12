自由廣場》OTT的管制與愛奇藝

◎ 方瑋晨

三月10日的立法院院會立委范雲質詢時表示愛奇藝平臺目前以「非法繞道」方式進入我國，目前無法可管。NCC代理主委陳耀祥表示關於這件事情NCC不是不處理，而是要特別處理，NCC已經在研擬「網際網路視聽服務法」草案，希望解決這件問題。事實上愛奇藝平臺所衍生的問題有兩個層面，第一個層面是愛奇藝平臺是OTT網際網路串流媒體，我國目前對於OTT平臺暫且無法可管，事實上在全球而言，OTT平臺的控管都是不容易的事情。第二個層面則回到愛奇藝公司本身，愛奇藝本身是中國業者的OTT平臺，中國業者來我國投資影視音平臺是否合法，這則是第二個問題。

就中國公司是否可以在台灣投資影視音產業一事，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第73條為許可制，也就是中國公司非經許可不得從事投資行為。而依據大陸地區人民來台投資辦法第8條，中國來台灣可投資的業別是以正面表列，而「經營影視音平臺」或「影視音內容服務」非大陸地區人民來臺投資業別項目所准允之業別。2016年愛奇藝曾經主張自己是提供線上串流的資訊業，故以「資料處理服務業」、「電子資訊供應服務業」業別申請來我國投資，後經濟部投審會表示此愛奇藝有實際經營影視音內容之疑義，故未同意申請。2019年上旬經濟部也表明OTT並非中國來台投資許可項目。

愛奇藝公司無法來臺設立子公司，後則透過臺灣的歐銻銻公司代理，代為處理經銷、營運的業務，雖然愛奇藝公司本身無法直接設立子公司，但是OTT業者網路提供連線服務的特性，使得愛奇藝能夠透過代理的方式規避了中國來臺投資相關規定，達到來臺上架的目的。這樣代理的方式，實質上與愛奇藝直接於我國經營OTT服務並無太大的差異，但目前這個部分陸委會、經濟部均採取消極保守態度，沒有積極的去做行政處置。更有甚者，2019年時也傳出愛奇藝於我國直接向我國電信業者租用網路伺服器，將其內容傳遞網路伺服器架設於我國，我國電信業者雖與愛奇藝解約，但愛奇藝仍透過「轉租」其他跨國業者機房的方式，實質達到於我國設置伺服器的目的。若陸委會、經濟部仍沒有一個明確的態度處理此事，單純靠NCC訂定OTT新法是否能解決這個問題，本文持保留態度。

對於網際網路視聽服務平臺應如何規管，已屬極其困難的問題。雖然NCC正在研析制定「網際網路視聽服務法」草案，但是否能夠真的定出能夠對應網際網路時代的合理規範，仍屬未知數。然而對於中國直接或間接於我國經營影視音內容平台、架設伺服器一事，則並非必然須等到「網際網路視聽服務法」草案通過後才能處理，若職司我國於中國事務的機關不再採取消極態度，問題將比較有可能出現解決的曙光。

（作者為律師，台北市民）

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