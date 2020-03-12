自由廣場》台灣，真的值得你驕傲！

確診案例數國際排名退步 就是台灣的進步

◎ 陳建志

武漢肺炎自今年一月中旬起開始從中國向境外擴散，進而逐步肆虐全球，撇開重災區中國（含港澳）的人數不談，全球感染武漢肺炎的累積確診人數，從2月1日的170人，快速飆升至3月11日駭人的37,838人。換句話說，此病毒的全球性擴散已成事實。但對許多從3月初起才開始爆發大規模流行的國家而言，這個病毒顯然已經讓許多國家的政府陷入措手不及的防疫危機裡。

台灣自1月21日便證實了第一起自武漢返回台台商的確診病例，在經過了50天之後的3月11日，台灣所累積的確診病例緩步的上升至48例。台灣由於鄰近中國，又加上有為數眾多的台商往返兩地，因此在疫情一開始從中國外溢之際，全球公衛專家皆認為台灣將成為僅次於中國的重災區。但發展至今，台灣有限的確診人數反而讓全球刮目相看，不少國家的政治人物甚至認為應該效法我國的防疫措施。

「48例」這個確診數目有多麼不可思議？且讓我們透過時間軸與同樣與中國往來密切的日韓兩國確診人口數的變化來加以比較，即可窺見其端倪：

2月1日：台灣10例，日本20例，韓國15例，台灣的確診人數在全球排名高達第6位。

2月15日：台灣18例，日本44例，韓國28例，台灣的確診人數在全球排名退到第8位。

3月1日：台灣39例，日本256例，韓國4,212例，台灣的確診人數在全球排名退到第13位。

3月11日：台灣48例，日本581例，韓國7,513例，台灣的確診人數在全球排名退到第33位。

我們看到日韓兩國的確診病例數在不到40天內的變化，其成長曲線為流行病中最壞的情況，即呈現了等比級數般的快速成長。至於兩週前確診數字還與台灣在伯仲之間的新加坡、香港和馬來西亞，目前各別的確診數也開始倍數成長，超越了百人，唯獨我國控制在逐步累增的情況。

此文指出台灣確診人數在全球的排名退步這件事，出發點絕不是對其他國家的疫情感到幸災樂禍，而是要再次強調，這個全球性的危機可以讓我們看出各國政府的治理能力與國民素質。

治理能力指的是當瘟疫來襲時，該國政府是否有分工清楚的指揮系統？是否有基於科學的果斷決策力？是否能有效指揮龐大的醫療體系？是否有足夠的風險意識甚至能超前部署？以及是否能在傷害民主最小的情況下進行必要的國家動員？

以上的這些能力，與該國的GDP不見得成正比，也與該國的國際地位無關，因此益發地凸顯了目前我們所擁有的這個政府的珍貴。

換言之，這個國際排名的退步，代表的就是是台灣的進步，包括：防疫觀念的進步，醫療體系的進步，訊息通透的進步，人民素質的進步，以及，台灣國族意識的進步！

此時我們再回顧一下疫情從春節假期開始至今日，中國國民黨的政客與許多親中團體與藝人所表現出種種荒腔走板的行徑，我們真的很難想像，如果今天是由中國國民黨中央執政，來帶領台灣打這場防疫之戰，會呈現出何種光景？

在此籲請國人務必配合政府做好全民防疫的工作，與這個極為用心的行政團隊共同努力，攜手度過這場源自於中國的世紀瘟疫挑戰。而這場試煉，也勢必形塑出更加穩固的台灣集體意識，並將成為進一步驅動我們打造國家共同榮譽感的動力。此事也將使全球重新認識台灣，台灣的重要性將會受到全球民主國家的普遍認同與推崇，並會在不久的未來給予我們身為一個國家應有的尊敬！

身為台灣人，真的值得你驕傲！

（作者曾任野百合學運文宣組召集人，現任職資通訊產業）

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