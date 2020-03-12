自由廣場》（金恒煒專欄）江啟臣，主席做個鳥！

中國國民黨黨主席補選，江啟臣囊括六十八．八％的選票，大勝對手郝龍斌的三成一。得票率如此懸殊還不是最大的看點，重頭戲是外省第二代的黨國權貴且系出軍頭之家，郝龍斌竟然慘敗給台灣人的江啟臣。難道國民黨要變天了嗎？也不。

亮麗的數字有時像魔術般會騙人；國民黨這回補選，倒也創下了黨史上好幾個「第一」的紀錄：首先，黨員人數最少，根據黨中央統計，有投票資格的黨員僅三十四萬五千九百多，比二○一七年黨主席選舉時的四十六萬三千，足足少了十一萬七千人；第二，得票數少得可憐，二○○一年連戰拿到五十二萬多票，二○○九年馬英九獲得二十八萬多票，二○一五年朱立倫也得到十九萬多票，現在江啟臣卻只有八萬四千多票，每況愈下，可憐創下新低；第三，投票率不過三十五．八％，也就是僅有十二萬黨員出來投票，難怪有紅色代言人嗆聲：「沒有代表性」。第四，過去新任黨主席出爐，中共最高領導人都會拍發賀電，江啟臣取得黨主席寶座，硬是等不到習近平的青睞，只有區區國台辦發言人朱鳳蓮發出新聞稿，且語帶教訓；這也是第一次。第五，江啟臣就任主席的講話，一句不提「九二共識」，恐怕也可抵得上「第一」。

掀開這麼多「第一」的底牌，江啟臣的主席之路，起步維艱，險阻很大。別的且不說，與黨主席同時改選中常委，爭取連任的十七位中只有一位落選，有媒體直指此次選風與過去請客吃飯兼送禮的陋習無異，被詬病的「換票聯盟」依然猖獗，結論是中常委班底「換湯不換藥」、改革云云是奢談。中常委問題還是小焉者，江啟臣改革的最大阻力是馬英九、洪秀柱這班黨國的徒子徒孫。在就職典禮上，國共「定海神針」神主牌被江啟臣暗槓了，馬英九們當下翻臉。好的開始是成功的一半，壞的開始呢？江主席的路難走。

不套「九二共識」的老招，正是試圖走出「陷中」的泥淖；在就職演講中江啟臣繼而揭示「兩岸政策的基本原則」：「堅守中華民國自由民主的制度價值，並力求兩岸和平與共同福祉。」問題是，「自由民主的制度」已是普世價值，還需要拿「中華民國」說嘴？目的不過在杜內部如馬英九、洪秀柱等的悠悠之口。江啟臣不諱言黨進行改革再造，「得先重新贏得台灣社會的信任，才能有意義的去談拉近兩岸共識。」問題是，「堅守自由民主」固可「贏得台灣社會的信任」，但也代表非與黨國體制分手不可，江啟臣有此能耐嗎？更何況堅守普世價值，就不可能容忍習大大的獨裁專制，又如何可拉近兩岸共識？說笑罷。中共賀電不來，馬英九公開反唇於前，代理主席林榮德受不了砲轟於後云：兩岸關係是國民黨的優勢，勿淪為所謂的「拿香跟民進黨拜」。江啟臣當主席，「行路難，行路難，多歧路，今安在？」

或許江主席確有「改革再造」的雄心壯志，可惜百年黨國已病入膏肓；改革之令未出，棍棒已上頭，真是「主席做個鳥」！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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