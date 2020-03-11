自由廣場》中研院改英文名 應仔細權衡

◎ 曾泰元

新科立委范雲質詢時建議，中研院的英文名稱Academia Sinica在國際上容易產生混淆，誤導不知情人士，讓人以為是中國大陸的研究機構。她建議改成Academia Taiwanica，以明確其台灣的身分。中研院院長廖俊智表示可以討論。

人名可以改，地名可以改，甚至國名都可以改。中研院若想改名當然並無不可，更何況只是改英文名，牽動的層面理當有限。

中研院的英文名稱用的是拉丁文的Academia Sinica（音標 [ˌækəˈdimiə ˈsɪnɪkə]），意為Chinese Academy（字面「中國的研究院」），Academia就是Academy（學院；研究院），Sinica就是Chinese（中國的），拉丁文的形容詞後位修飾名詞。

Academia容易理解，拼法跟Academy相去不遠，意思也相仿。關鍵的Sinica，大多數人都很陌生，不過同一個字根的Sino-（中國的）還算比較常見，譬如Sino-Japanese（中日的）、Sinophile（親華派）、Sinologist（漢學家）。所以Sinica會讓人誤以為是中國大陸嗎？有可能，不過這得要英文夠好、又對拉丁文有一定了解的學界人士。

中研院改英文名的提議，讓我馬上就想到Encyclopaedia Britannica（大英百科全書）。大英百科一七六八年於英國出版第一卷，書名的Britannica就是拉丁文的British（英國的），英國的血統鮮明，二百多年來，代表著西方知識的集大成者。然而從一九○一年開始，大英百科就在美國出版，版權幾經轉手，最後落腳芝加哥，成為道地的美國產品，迄今已經超過一個世紀。

沒錯，現在的大英百科是美國的，不是英國的。即使書名斗大的Britannica讓大眾誤解，百餘年來這套鴻篇巨製都沒有因此而改名，內容也繼續保留了英式英文的拼字。

中研院於一九二八年創立於南京，有其大時代的歷史背景，而且許多研究成果均掛著Academia Sinica之名，打入西方的學術圈，篳路藍縷，這個聲譽來之不易。中研院在討論改名時，不妨列入考慮，仔細權衡。

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）

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