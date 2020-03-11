自由廣場》AIT賀電有蹊蹺

◎ 林子堯

日前立委江啟臣正式就任中國國民黨主席，在這場超低投票率的黨主席補選之戰背後，除了中共未發賀電之外，更不尋常的是美國在台協會（ＡＩＴ）九日忽然發了一則僅有八十餘字的簡短道賀新聞稿，堪稱近年首例。

若上美國在台協會（ＡＩＴ）的新聞稿專區，會發現美國幾乎不曾針對個別政黨的人事異動有過任何評論。甚至連台灣的總統大選舉行完畢，美國也至多會以各黨派稱之，絕不會恭賀任何個別政黨，必定維持一定的等距外交。更不用說，國民黨這次僅是黨主席補選，投票率比上次選舉還低了二十二％，江啟臣更只獲得八萬多票。這樣的選舉規模，美國在台協會卻大動作發新聞稿，顯見這絕非單純的道賀信，背後必定有其想傳達的特殊訊息。

首先，美國從頭到尾以「國民黨」稱之，避談其全稱「中國」國民黨，這和中國共產黨歷來必定言必稱中國二字有相當大的區別。一定程度上，美國直接為國民黨進行正名，用意在提醒該黨應該留意自己的定位角色，必須要和台灣本土連結，也應注意自己的盟友到底在哪。

接著，我們可以看到新聞稿「國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統」。美國用傳統暗示國民黨，親美是該黨歷來的政策，走此路線絕非驚人之舉，而是遵循舊路，同時也在為新任主席江啟臣所喊出的親美路線卸除包袱。然而更重要的是，美國似乎也在暗示國民黨實在偏離親美路線太久了，尤其去年韓國瑜拒絕訪美的舉動，應該讓美方難以接受。這段話堪稱道賀信中最重要的語句，與其說道賀，更不如說是美方在向江啟臣提出要求！

因此，最後看到美國補了這句：「我們期待在江主席的領導之下共同追求這項目標」。這代表美國認為江啟臣或許想走親美，但國民黨包袱過深，又有買辦糾纏又有親共利益關係人盤踞。加上江啟臣喊出要力挺親中的韓國瑜，這都讓美方十分憂慮他的決心。

國民黨已長期走往親中遠美的道路，ＡＩＴ此時突然破天荒的向江啟臣發出道賀。這絕不只是一封新聞稿這麼簡單，更是象徵美國向國民黨提出警訊。江主席若未能體察，往後恐怕既得不到中國信賴，又遭美國懷疑，兩頭空的局面很可能會是這位弱勢主席下台時的註解。

（作者為台大國發所兩岸組碩士生）

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