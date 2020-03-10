鏗鏘集》老K選擇不跳崖

國民黨的舊勢力，靠操弄地方派系矛盾存活，但在民主競爭中被邊緣化，步向懸崖。這次黨主席補選，舊勢力與舊口號慘敗，地方派系選擇不跟舊勢力跳崖。

江啟臣出線不易，老國民黨族群立場極端，台灣人一定「台獨」，好丈人不如好爸爸。照這個邏輯，江啟臣不可信任，「沒有代表性」，中共不給賀電，直接由國台辦命令要他「國共合作」，堅守「九二共識，反台獨」。

不跳崖只是保住老命，江啟臣能不能頂住中共、台商及老國民黨的壓力，認同台灣，才是問題。諒他沒有能耐拋棄老國民黨的包袱，而保住主席位子；更沒有能耐背著老國民黨的包袱而贏回人民的信任。

江啟臣勝出，對動輒以「創立中華民國」唬人的舊勢力，如同權力壟斷的終局。依舊勢力的傲慢心態，「中華民國」、國民黨、台灣，都是他們的；他們可以去人民大會堂哈腰，但台灣人當權就是台獨。

八十八歲還恐嚇游錫堃的老榮民，和郝龍斌搬出助陣的老爸郝柏村，就是典型舊勢力，他們與台灣民意對幹，離改革再起太遠，離慘敗墜崖太近。靠這種人撐腰，結果只拿三分之一選票，重創法統神話。

年輕世代除極少數甘為中共鷹犬外，已少有國民黨舊勢力的「中國」情結。老國民黨被騙的很多，有良知的也不少。殷海光教授眼看蔣介石自身無力，美國不容他反攻大陸，一九五七年便指出反攻無望。

一九六三年，老蔣派蔣經國赴美，要求擴大突襲大陸，甘迺迪一口否決，他們的中華民國早就沒有中國。舊勢力不思蔣經國只想革新保「台」，只知嘴巴喊捍衛中華民國，屁股卻端坐人民大會堂聽訓，江小弟壓得住這些牛鬼蛇神嗎？

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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