自由廣場》崇洋心態成為防疫破口？

◎ 小方

最近國人搶買口罩常被拿來和外國人比較，意指外國人生病都會待在家裡休息，是不工作的，所以根本沒有人戴口罩。言下之意，似乎台灣人過於大驚小怪。但這次澳洲音樂家事件，卻證明這個論點完全是一廂情願。

首先，下機前這位音樂家已經咳嗽，但他有待在自己家裡休息嗎？好，也許他的工作性質使得他不能說休息就休息。那麼，在排演過程中他不斷咳嗽，請問他戴了口罩嗎？

當團員建議時，卻被樂團以「大驚小怪、沒禮貌」理由嚴詞斥責。請問這位出言阻止的樂團人士，是否知道武漢肺炎目前的擴散情況和它的傳染度？我相信在台灣政府和媒體的努力宣導下，要不知道這件事應該十分困難。那麼，我就要問了，他為何以「沒禮貌」的理由駁斥團員的建議呢？究竟是誰「沒禮貌」呢？是狂咳嗽不戴口罩，把口水大量地噴在他人臉上的那個「人」？還是具備正確防疫觀念提出建議的這個「人」呢？

這件事最大問題就在於括號中的「人」要換置成「哪個人」。如果今天把第一括號中的「人」換成「外籍勞工」或「台灣人」，不禮貌者常常是第一個括號中的「人」；但若第一個括號中的「人」變成「非外勞的外國人」，那麼不禮貌者就變成第二個括號中的「人」。同樣是「人」，因為他的身分和國籍就足以改變一個人的防疫觀念。也就是說，國人「崇洋媚外」的心態重重打擊了政府一個多月來的努力。這個心態不僅害了「一四七個家庭」有人要被隔離，若是老天不願意再保佑台灣，這個破口就怕像漣漪般不斷地擴大，波及您和我的家人。

（作者為家管）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法