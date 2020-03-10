自由廣場》游院長家人受威脅 不應遭扭曲

◎ 錢鴻鈞

我能夠體會游錫堃院長家人受威脅的心情，而嫌犯的榮民身分，更勾起了我對黨國遺毒和族群仇恨的不滿與難過。還有在二二八前夕，林義雄事件被討論元凶是誰？國家檔案何時徹底公開之際，嫌犯是以殺害游院長全家且以連結林義雄事件的方式為之。之後還大言不慚，繼續宣揚他的目的，在於反台獨。

案件曝光之後，已經是十多天了，讓游院長仍心生恐懼，特別是家人安全而訴諸大眾。結果呢？一個言語暴力威脅的受害者，卻成為耍特權、不顧當下防疫大局的考量，甚而不細查警方已經給予特別保護與巡邏了。但真相又如何呢？

當下就感到，連游院長這種過去的反對人士，卻要被以台獨為名來糟蹋、傷害。那如我一個平民呢？豈非更要小心因為主張台灣獨立言論，惹禍上身嗎？反之，那名嫌犯不就達成傷害主張台灣獨立的自由？

過程中，我還特別問了長期關心政治新聞，對社會事頗敏感的兒子，對這件事看法為何？他僅提到游院長遭恐嚇，牽涉到白色恐怖。至於來龍去脈，他也說不出所以然來。然後，就把此事指向游院長似乎應查證一下警方的作法才對，搞得好像是游院長大驚小怪。

其實，牽涉威脅游院長的內容，如果指涉的是「林家滅門」血案，就不應看做是普通的威脅事件，因其已涉及中華民國的國家暴力，也就是黨國一體時代血腥統治的延續。雖然國民黨已經下野多時，但是國家暴力幽靈仍在，支持過去暴力統治的人民與組織也所在多有。這次暴力信件的威脅，仍有許多人支持，甚至沉默不語，正如吾兒也不明所以。

觀諸黨國暴力的統治者就是執行者蔣介石、蔣經國父子，銅像四立，並持續為人所歌頌，曾潑李登輝紅墨水與踢打陳水扁的人，一度成為馬英九的座上賓。顯見，目前的在野黨國民黨與支持者仍把打台獨，說成一種愛國的行為，並進一步的以中國共產黨政權為後盾來威脅台獨的主張。

兒子聽了我這番話後，鼓勵我一定要把不平寫出來，並且要我持續為台獨發聲，不畏懼暴力而追求正義。

（作者為真理大學台灣文學系副教授）

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