自由廣場》WHA親共造成的世界禍害

◎ 陳啟濃

國家防疫指揮官陳時中昨天在記者會，媒體詢問是否收到ＷＨＡ的會議邀請，豪氣地回了一句話「他們都快自身難保了」。ＷＨＡ當然已經面臨自身難保的困境，原因是親共、媚共，自甘淪為中共的幫凶，在武漢肺炎剛爆發時，協助中共隱匿疫情，到現在還誇讚中共「感謝中國將疫情圍堵在中國」。

當日本、韓國與義大利的疫情，因為疏於對中國的防範，或是為了從中國獲利，沒有像台灣的政府反應迅速，於是這幾個國家疫情一爆發開來，早已反應不及，無法收拾。

於是有立委提出，原來抗共和防堵武漢肺炎是有密切關係，越是親共媚共的國家，受到的蒙蔽更大，疫情就會更加嚴重。這正是呼應了聖經的一些話，不要跟魔鬼做交易，將會萬劫不復，不要為了賺得全世界，卻賠上自己的生命。

中共不知究責不願承擔，還運用烏賊戰術，動員網軍散布假消息，製造台灣疫情嚴重、政府防疫不力的假象。套用陳時中的那句話「他們都快自身難保了」，要死還想拖台灣一起死，這種中國傳統文化「玉石俱焚」的妒恨心態。

這次全球的世紀病毒，如果沒有讓全世界認清中共邪惡的本質，政權穩固高於人權價值，黑箱權力高於醫療專業，這樣造成的人類危害，原來反共與抗共應該要成為普世價值。國際社會如果再不覺醒，一起攜手反共抗共，豈止是武漢肺炎，中共還可能製造出更嚴重的世界禍害。

（作者為水里國中校長 ）

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